Avertisment extrem de serios din partea lui Raed Arafat pentru cei care iau în derâdere pericolul reprezentat de coronavirus. Se înregistrează peste 400 de noi cazuri de îmbolnăvire zilnic iar secretarul de stat din cadrul Ministerului Afarcerilor Interne spune că dacă epidemia ia amploare putem ajunge în situaţia în care medicii vor decide cine trăieşte şi cine nu.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) a avertizat că situația poat edeveni extrem de gravă având în vedere că mulți români nu poartă măști și nu mai respectă regulile de distanțare socială sau chiar contestă exsitența COVID-19.

„Chiar dacă pare dur ce zic acum, la un moment dat, dacă nimeni nu vrea să creadă și nimeni nu vrea să asculte ne rămâne o singură soluție: așteptăm la spital! Primul venit, primul servit! Stăm și așteptăm și să nu uite lumea că vom ajunge la situația, nu eu, medicii, cum s-a întâmplat în alte țări, să decidă cine rămâne în viață și cine nu. Sună extrem de cinic dar este realitatea!”, a declarat Raed Arafat pentru Digi 24.

Secretarul de stat a amintit că România a reușit, în ultimele luni să țină epidemia sub control și să evite o situația dramatică precum cea din Italia, însă acum, românii au ajuns să nu mai respecte regulile de bază stabilite de autorități. Totodată, mulți dintre tineri, cred că noul coronavirus este o glumă, a mai spus Arafat.

„O parte dintre români au devenit neglijenți, nu se respectă reguli de bază. Măsurile de relaxare rămân, vedem că nu se respecta toate: avem poze de la terase cu mai mulți participanți, e clar că sunt prieteni diferiți care stau acolo și e foarte greu de reglat. (...)

Am pierdut o parte din populația României care nu mai dă credibilitate autorității”, a mai spus șeful DSU.

În același timp, Raed Arafat a subliniat că infecția cu noul coronavirus nu este comparabilă cu gripa obișnuită. Dacă majoritatea oamenilor depășesc cu ușurință un episod de gripă, în urma unui diagnostic de COVID-19, pacienții român cu sechele pulmonare serioase.

”Asta nu se înțelege, nu e o gripă obișnuită. Acolo treci prin ea, te vindeci, ai plecat, majoritatea trec prin gripă foarte simplu. Aici vedem că la majoritatea lasă sechele, lasă sechele pulmonare serioase. Nu e o boală care este foarte simplă, are unele complicații pe care nu le vedem cu altele, are complicații nu numai pe sistemul pulmonar. Situația oricând poate să degenereze”, a explicat Raed Arafat.

După trei etape succesive de ralaxare a restricțiilor, România a reintrat de câteva săptămâni pe o pantă desecendentă în ceea ce privește numărul îmbolnăvirilor de COVID-19.

Astfel, joi, autoritățile au raportat 460 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, înregistrate într-un interval de 24 de ore, acesta fiind cel mai mare număr de cazuri de infecție din ultimele două luni.

Și vineri, numărul celor testați pozitiv cu noul coronavirus s-a menținut peste pragul de 400. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat 411 noi cazuri de contaminare, astfel că la nivel național au fost confirmate, de la începutul epidemiei și până în prezent, 25.697 de persoane infectate. 186 de pacienți sunt, în acest moment, internați în secțiile de terapie intensivă. Totodată, dintre persoanele confirmate pozitiv, 18.181 au fost declarate vindecate și externate. De asmenea, în ultima zi au mai decedat 14 români infectați cu SARS-CoV-2. Este vorba despre 7 femei și 7 bărbați, toți prezentând comorbidități. Astfel, bilanțul deceselor, la nivel național, a ajuns la 1579.

