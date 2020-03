CORONAVIRUS | Raed Arafat: Dacă situația va deveni foarte critică putem rechiziționa și entități private pentru a trata pacienții (VIDEO)

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat, marți, în Comisia de sănătate din Camera Deputaților, că există posibilitatea ca statul să rechiziționeze inclusiv entități private în care să fie tratați pacienții cu coronavirus, dacă situația va deveni ”foarte critică”.

„Există un număr mare de paturi de ATI, dar cu grad de ocupare mare. (…) Într-o situație foarte critică, se poate face rechiziționarea unor entități chiar private care să trateze pacienții, pe lângă spitalul militar pe care îl avem. Entitățile rechiziționate vor fi folosite până la finalizarea situației critice. Nu există limite să găsim soluții”, a afirmat Raed Arafat.

”La un anumit moment, recomandarea este ca toate cazurile ușoare să rămână acasă”, a mai precizat Raed Arafat.

