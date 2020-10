CORONAVIRUS | Raed Arafat, despre situația de la ATI: Resursa umană e una din limitări. Atunci când secțiile de terapie intensivă devin total aglomerate, este posibil să ajungi să alegi între pacienți (VIDEO)

Șeful Departamentului pentru Situații de Uergență (DSU), Raed Arafat, spune că există mai multe moduri în care poate fi gestionată situația locurilor de la terapie intensivă pentru pacienții cu COVID-19, însă una dintre limitările majore ține de resursa umană. România are, în acest moment, 608 pacienți cu coronavirus internați în secțiile de ATI, un record înregistrat în țara noastră de la debutul pandemiei. Asta în condițiile în care, unitățile sanitare din România dispun de puțin peste 1.000 de paturi de ATI alocate persoanelor infectate cu SARS-CoV-2.

„Se poate gestiona, după impactul și presiunea care este pe secție. De exemplu, avem o categorie de pacienți care poate fi într-un salon obișnuit, dar cu monitorizare mult mai intensă pentru că sunt în ATI, dar nu sunt ventilați. Totul este gestionabil la nivel de tratament și la nivelul medicilor care tratează acești pacienți, și la nivelul spitalelor care să creeze aceste condiții.

Se pot gestiona paturile de ATI prin creșterea numărului lor, accesând un procent din paturile de ATI non-COVID. Deja s-a trimis, de la Ministerul Sănătății, o adresă la mai multe spitale să aloce 10% din paturile de terapie intensivă, în cazul în care va trebui să ducem pacienți acolo pentru că nu mai avem locuri. În plus, se gestionează prin transferul pacienților dintr-o zonă care este aglomerată într-o zonă care este mai puțin aglomerată și acest lucru l-am făcut destul de des în ultima perioadă, ducând din sud către nordul țării.

Nu e vorba de o investiție, noi și acum avem echipamente în stocuri, putem să le distribuim, am reușit să ne facem stocuri în ultima perioadă. Nu aici este problema. Ai o limitare și la resursa umană. Resursa umană e una din limitările de a crește la infinit numărul paturilor de terapie intensivă. Dacă aveam medici și aveam echipamente, nu era nicio problemă, dar avem echipamente și nu sunt destui medici, iar în unele zone sunt medici, dar nu sunt suficienți ca să asigure garda, din cauza asta detașăm”, a declarat Raed Arafat, într-o intervenție în cadrul emisiunii Talk B1.

În ceea ce privește avertismentul medicului timișorean Virgil Musta, potrivit căruia, în curând s-ar putea să vină momentul în care medicii să fie puși în situația să aleagă cui îi slavează viața și cui nu, Raed Arafat a precizat: "Din păcate, acest lucru l-am zis și eu acum vreo două luni, a stârnit o reacție, a fost un impact destul de dur, dar, din păcate, domnul doctor are dreptate, pentru că în momentul în care secțiile de terapie intensivă devin total aglomerate, mai ales dacă se agravează unii și nu ai loc pentru ei imediat, este posibil să ajungi să alegi între pacienți, așa cum au pățit colegii noștri din Italia și din alte țări. Din păcate, acolo unde impactul a fost major pe sistemul sanitar, medicii au ajuns să facă acest triaj ca la dezastre".

În ultimele 24 de ore, în România au fost confirmate 2.121 de noi cazuri de COVID-19, astfel că bilanțul total al îmbolnăvirilor la nivel național a ajuns la 139.612, 109.898 de pacienți fiind declarați vindecați. Până în prezent, 5.121 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat în România. De luni până marți și-au pierdut viața 73 de români infectați cu SARS-CoV-2, acesta fiind un alt record negativ înregistrat de țara noastră.

