Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a vorbit despre măsurile care ar urma să fie implementate din 15 iunie în România, în contextul pandemiei de coronavirus.

În ceea ce privește reluarea slujbelor religioase în interiorul lăcașelor de cult, acesta a afirmat că, momentan, acest lucru nu va fi posibil până la 1 iulie, însă o dată sigură nu poate fi anunțată deocamdată.

„La acest moment, din discuţiile pe care le avem, nu există alte soluţii. Încă există retincenţa de a permite accesul în lăcaşurile de cult. Am avut focare care au apărut în anumite zone, în care s-au întâlnit mai mulţi împreună. O zonă chiar a trebuit să o carantinăm.

În acest moment, să ajungem la slujbe în interior, cu anumite măsuri, poate la următoarea fază de relaxare. Dar nu vreau să spun că acesta este răspunsul definitiv. Depinde ce discutăm cu colegii din comisie", a declarat Secretarul de Stat MAI, la Antena 3.

Reguli pentru desfășurarea slujbelor în starea de alertă

În timpul stării de alertă, în contextul epidemiei de coronavirus pe teritoriul României, slujbele religioase se pot ține în curtea bisericilor, sub incidența unui set de reguli de protecție și distanțare socială.

Astfel, Patriarhia Română recomandă vârstnicilor, persoanelor cu probleme majore de sănătate și persoanelor din grupele cu risc sporit să rămână acasă în timpul săvârşirii slujbelor publice.

Totodata, se mai recomandă purtarea măștii și distanțarea socială, fiind scutiți de la această regulă preoții care rostesc rugăciuni, predică sau cei care cântă în strană.

„La slujbele săvârşite în afara lăcașurilor de cult, distanța între credincioși va fi de 2 m în orice direcție. Folosirea măștilor de protecție este obligatorie pentru toți participanții la slujbe, cu excepția slujitorilor bisericești care rostesc rugăciuni, predică sau cântă la strană.

Lăcașurile de cult vor fi deschise zilnic credincioșilor pe întreaga perioadă a săptămânii, astfel încât preoții slujitori să poată răspunde tuturor solicitărilor credincioșilor privind Spovedania, Împărtășania individuală și citirea unor rugăciuni pentru diferite trebuinţe. Astfel, se va evita aglomerația credincioşilor la slujbele de sâmbătă şi duminică”, transmit reprezentanții Patriarhiei Române.

În ceea ce privește spovedania credincioșilor aceștia trebuie să se programeze din timp, pentru a limita e cât posibil contactul cu alte persoane.

„Atât preotul duhovnic, cât și credinciosul care se spovedește vor utiliza mască de protecție și vor menține distanța fizică sanitară de 2 m. Se recomandă, date fiind dimensiunile reduse ale majorității bisericilor și caracterul secret al Spovedaniei, ca în biserică să rămână doar preotul și penitentul. Dezlegarea oferită de preotul duhovnic se pronunță de la distanță, fără atingerea penitentului", mai transmite Patriarhia.

De asemenea, botezul şi cununia se vor săvârși în lăcașul de cult cu un număr de maximum 16 participanţi.

„Aceştia vor respecta în biserică distanţa de 2 m. Nu se va săvârşi Taina Botezului pentru mai mulţi copii odată. După fiecare Botez, cristelniţa se va goli de apă şi se va dezinfecta. La Taina Cununiei, paharul comun („paharul mântuirii") se va oferi doar mirelui şi miresei (conform rânduielii Slujbei Sfintei Cununii). Slujba de înmormântare va fi săvârşită în biserică (număr de maximum 16 persoane) sau în aer liber, respectându-se toate normele sanitare, distanţă de 2 m şi alte prevederi legale în vigoare", se arată în comunicatul emis de Pariarhia Română.

Raed Arafat, despre măsurile care ar urma să fie implementate din 15 iunie

Liderul DSU crede că, momentan, nu se poate pune problema unei relaxări totale a măsurilor de prevenire a infecțiilor cu COVID-19.

„Dacă lăsăm totul și spunem că totul se întoarce la normalitatea de dinaintea virusului, eu cred că aici comitem greșeala majoră, pe care s-ar putea să o plătim foarte serios.

Dacă cineva spune că am trecut și că totul este OK, acel cineva nu este informat. La acest moment, situația este încă sub control, mai bine decât înainte, dar nu putem să zicem că am ajuns la faza în care să spunem că totul este OK și nu mai avem răspândire, nu mai avem infectare, nu mai avem persoane care să se infecteze în comunitate, nu mai avem focare", a declarat Raed Arafat luni seara, la TVR., precizând că măsurile care vor intra în vigoare de la jumătatea lunii iunie vor ține cont de evoluția epidemiologică, până la finalul acestei săptămâni.

„Dacă situația nu este stabilă, unele măsuri trebuie să se prelungească. Nu putem renunța la măști, nu putem renunța la anumite măsuri încă, de restricție, care vor trebui să fie în continuare aplicate. Locurile unde vin foarte mulți în zone închise, asta nu trebuie să fie permis", a mai declarat Raed Arafat, luând în calcul prelungirea stării de urgență pentru încă 30 de zile.