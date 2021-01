CORONAVIRUS | Raed Arafat: Eu o să mă vaccinez public. Cel care nu se vaccinează își asumă că poate să facă boala în forma ei gravă, să ajungă la spital sau la terapie intensivă (VIDEO)

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a declarat duminică seară, într-o intervenție pe B1 TV, că România se află undeva la jumătatea clasamentului internațional în privința procentului din populație care a primit deja vaccinul anti-COVID-19 și că este posibil ca în curând faza I și faza a II a de vaccinare să se desfășoare în paralel. Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne a precizat că el se va vaccina public atunci când îi va veni rândul și le-a recomandat cetățenilor să se vaccineze pentru a se proteja pe ei și pe cei apropiați de infecția cu coronavirus.

”România nu stă foarte prost. A început în 27 (decembrie – n.r.), în perioada de sărbători și totuși, am văzut un tabel care arată datele din mai multe țări europene și suntem situați undeva pe la jumătate ca număr de vaccinați. De mâine (luni, 4 ianuarie - n.r.) vor fi activate toate centrele de vaccinare a personalului medical. E clar că la un anumit moment, va începe și faza a II a, poate chiar paralel cu faza I. Cu cât vin doze de vaccin, cu cât avem posibilitatea să vaccinăm, acest lucru se va face.

E posibil să se ajungă la un moment să se vaccineze și persoane din faza II, plus că sunt mai multe aspecte pe care putem să le întâmpinăm pe parcurs, pe care le-au întâmpinat alte țări și au luat decizia să treacă inclusiv la faza II de vaccinare”, a declarat Raed Arafat.

Întrebat dacă în România vor fi prevăzute mai multe drepturi pentru cei care vor decide să se vaccineze mpotriva COVID-19, șeful DSU a răspuns: ”Nu s-au prevăzut astfel de măsuri în România, alte țări încearcă să implementeze astfel de măsuri. În România nu s-a discutat așa ceva, să diferențiem vaccinat față de nevaccinat. În final, cel care se vaccinează, în primul rând, se protejează pe el și bineînțeles, la un număr mai mare de vaccinați, îi protejăm și pe cei din jur. Cel care nu se vaccinează își asumă clar că la un anumit moment el va fi supus unui risc mult mai mare decât cel care s-a vaccinat. El este expus mai mult să facă boala în forma ei gravă, să ajungă la spital, la terapie intensivă și, cine știe, să rămână cu sechele sau, Doamne ferește, să-și piardă viața”.

În ceea ce privește faptul că 51% dintre români cred puțin sau foarte puțin în eficiența vaccinului anti-COVID, potrivit unui sondaj realizat de IMAS la comanda Europa FM, Raed Arafat a precizat: ”Este un lucru normal la începutul unei campanii de vaccinare. Eu sunt convins că mulți își vor schimba părerea și vor vedea că e un lucru care se face în toată lumea, se vaccinează și persoane extrem de importante pe plan european. Cei care recomandă vaccinarea se vaccinează și ei – președinți de state, prim-miniștri, miniștri, personalități din viața publică. (...) E clar că unele persoane mai au întrebări. Se va încerca să se răspundă la aceste întrebări transparent, amănunțit. Comitetul de vaccinare lucrează la acest aspect. E clar că o parte își vor schimba părerea după o perioadă după ce văd că lucrurile merg normal”.

Întrebat, în acest context, ce le-ar spune celor care nu sunt încă hotărâți să se vaccineze, secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne a răspuns: ”Le spun un lucru simplu – eu o să mă vaccinez. Am decis să mă vaccinez, și vaccinul de gripă sezonieră îl fac anual. Asta înseamnă că pentru mine, ca persoană, cred că acest lucru este bun. Le sfătuiesc și pe aceste persoane să se vaccineze pentru că este bine pentru sănătatea lor și pentru a se proteja și pentru a-i proteja și pe cei din jurul lor. Nu pot să vin să sfătuiesc pe cineva să facă ceva ce eu nu aș face. Când o să-mi vină rândul, o să mă vaccinez, o să mă vaccinez public ca să vadă lumea că ce am zis am făcut. Sfatul meu pentru toți este să nu asculte dezinformările și manipulările care circulă peste tot și să se gândească la interesul lor și al familiilor lor și al celor apropiați”.

