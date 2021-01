CORONAVIRUS | Raed Arafat: Măsuri de lockdown generalizate nu sunt în vizorul nostru. Măsuri la nivel local pot fi luate acolo unde este nevoie (VIDEO)

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), spune că autoritățile nu au intenția de a impune un lockdown general în România. Într-o intervenție pe B1 TV, Arafat a precizat însă că restricții locale pot fi instituite acolo unde este nevoie.

Întrebat dacă este de așteptat ca dacă numărul de cazuri de COVID-19 va crește după sărbători, să fis instituite noi restricții la nivel național, Raed Arafat a răspuns: ”Măsuri de lockdown generalizate nu sunt în vizorul nostru. Măsuri localizate, cum am luat până acum - și acum avem un număr de localități care sunt în carantină - astfel de măsuri pot fi luate dacă în unele zone crește numărul cazurilor peste un anumit procent și mai ales dacă este combinat cu alți factori pe care le analizează colegii de la DSP și de la INSP. Da, astfel de măsuri pot fi luate acolo unde este nevoie”.

Știre în curs de actualizare

