CORONAVIRUS | România înregistrează peste 9.000 de cazuri noi la nivel național în 24 de ore. Alți 1.139 români sunt la ATI și 160 de pacienți decedați

Grupul de Comunicare Strategică a raportat, vineri, 9.272 de cazuri nou confirmate de infecție cu SARS-CoV-2 la nivel național și un număr de 160 de decese legate de această boală infecțioasă înregistrate pe un interval de 24 de ore. Autoritățile au precizat că, în unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.548, iar dintre acestea 1.139 sunt internate la ATI.

278.676 de pacienți au fost declarați vindecați.

Distribuția cazurilor pe județe

Distribuția cazurilor noi de COVID-19, per județe, arată în felul următor: Alba 170 de cazuri noi (8656, număr total de cazuri confirmate), Arad 200 (9568), Argeș 258 (11200), Bacău 219 (11462), Bihor 276 (12141), Bistrița-Năsăud 114 (5004), Botoșani 106 (5172), Brașov 261 (15574), Brăila 104 (4855), Buzău 142 (5779), Caraș-Severin 85 (4143), Călărași 99 (3413), Cluj 520 (18209), Constanța 456 (12861), Covasna 65 (3596), Dâmbovița 206 (9817), Dolj 322 (10649), Galați 156 (8676), Giurgiu 126 (3243), Gorj 60 (3977), Harghita 65 (4293), Hunedoara 208 (7378), Ialomița 55 (3705), Iași 314 (16692), Ilfov 446 (12107), Maramureș 148 (7431), Mehedinți 61 (3368), Mureș 361 (10393), Neamț 117 (8542), Olt 162 (6205), Prahova 277 (16315), Satu Mare 166 (4418), Sălaj 97 (5035), Sibiu 394 (11846), Suceava 134 (12036), Teleorman 100 (4796), Timiș 311 (16529), Tulcea 89 (2867), Vaslui 93 (6788), Vâlcea 90 (7146), Vrancea 95 (4761).

Cu o rata de infectare de 5,79a mia de locuitori, Municipiul București are 1412 de cazuri noi și 56015 per total.

Cazuri noi nealocate pe județe – 132 (6462).

Sibiul rămâne în continuare lider la nivel național, din punct de vedere al numărului de cazuri raportate la mia de locuitori. Rata de incidență în Sibiu este de 8,9, urmat de Ilfov, cu 7,89 și Cluj, cu 7,31.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1,412 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 9.756 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat, anunță Grupul de Comunicare Strategică.

În intervalul 19.11.2020 (10:00) – 20.11.2020 (10:00) au fost raportate 160 de decese (104 bărbați și 56 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.

Dintre acestea, 8 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 15 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 38 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 64 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 35 decese la categoria de peste 80 de ani.

151 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 2 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 7 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.548. Dintre acestea, 1.139 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.844.732 teste. Dintre acestea, 36.453 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 21.299 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 15.154 la cerere.

Pe teritoriul României, 46.568 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 13.628 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 77.496 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 17 persoane.

Bilanțul Covid-19 în Diaspora

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 6.864 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 1.935 în Italia, 1.253 în Spania, 124 în Franța, 3.018 în Germania, 167 în Marea Britanie, 36 în Ungaria, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 4 în SUA, 123 în Austria, 22 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 8 în Elveția, 3 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 93 în Grecia, 10 în Cipru, 2 în India, 2 în Ucraina, 8 în Emiratele Arabe Unite și câte unul în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Malta, Brazilia, Bulgaria, Kazakhstan, Suedia, Republica Congo, Qatar, Vatican, Portugalia și Egipt.

De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 126 de cetățeni români aflați în străinătate, 31 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 11 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia, unul în Elveția, unul în SUA, unul în Brazilia, unul în Republica Congo și unul în Grecia, au decedat.

Dintre cetățenii români confirmați cu infecție cu noul coronavirus, 797 au fost declarați vindecați: 677 în Germania, 90 în Grecia, 18 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Namibia, unul în Luxemburg și unul în Tunisia.