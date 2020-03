CORONAVIRUS. România se pregătește de intrarea în scenariul 4 de intervenție. Ce presupune noua etapă de acțiune în lupta cu COVID-19 (VIDEO)

România se pregătește de intrarea în scenariul 4 de intervenție în criza provocată de noul coronavirus. În momentul confirmării infecției pacientului 2.001, se intră într-o nouă etapă de acțiune. La ora transmiterii acestei știri, în România sunt confirmate 1.825 cazuri de contaminare cu COVID-19 și există șanse mari ca pragul de 2.000 de cazuri să fie depășit luni, odată cu raportarea de la ora 13.00.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Valeriu Gheorghiță, medic infecționist la Spitalul Militar din Capitală, a explicat ce presupune intrarea în scenariul 4 de intervenție.

”Intrarea în scenariul 4 presupune deja acceptarea faptului că avem transmitere comunitară cel puțin extinsă în anumite regiuni, presupune o lărgire a testelor pe care noi le facem și o relaxare a permisivității testării.

Ceea ce ne dorim în momentul de față este să testăm cât mai multe persoane, indiferent că au sau nu istoric. Este suficient să aibă o simptomatologie respiratorie. Cu toate acestea, chiar dacă testăm persoanele simptomatice, din nefericire, nu o să putem cunoaște toate cazurile reale, având în vedere că o bună parte dintre cazuri rămân asimptomatice de la început și până la sfârșit, pacientul trece prin infecție fără să știe că a avut-o, însă, din nefericire, el este o persoană care poate să răspândească la contacți virusul. Tocmai acest lucru face greu de controlat evoluția acestei epidemii, nu doar în România, cât și la nivel mondial.

Un alt lucru important este legat de managementul acestor pacienți confirrmați, în ideea în care, fiind foarte multe cazuri, devine complicat și aproape imposibil să spitalizezi toți pacienții confirmați. Astfel, se va face o stratificare a pacienților pe tipuri de categorii de risc de a dezvolta forme severe și, de asemenea, pe forma clinică de prezentare. Cazurile asimptomatice și cazurile ușoare la persoane care nu au factor de risc să dezvolte forme medii, severe sau critice de infecție pot fi izolate la domiciliu, unde primesc tratament simptomatic. Rămâne de stabilit modalitatea în care se va face supravegherea acestor persoane. Probabil că medicii de familie vor fi cei care vor fi implicați în a ține legătura cu pacienții, în a identifica eventual acele semne de alarmă și, în cazul în care un pacient prezintă simptomatologie specifică de agravare a bolii, atunci acesta va fi preluat în spital.

Un alt lucru se referă la posibilitatea de a carantina anumite regiuni ale țării în care avem un număr mare de cazuri, semnificativ mai mare decât în alte regiuni, cum este exemplul Italiei, cu regiunea de nord.

Există posibilitatea, inclusiv la nivelul personalului medical să fie izolat în anumite spații destinate, fie hoteluri, fie alte spații de cazare pe care spitalele sau autoritățile locale ar trebui să le pună la dispoziție. Este vorba despre o supraveghere din punct de vedere al diagnosticului la personalul medical, iar cei care sunt depistați pozitvi și asimptomatici să poată să fie scoși din activitate în ideea de a preveni răspândirea între personalul medical și între personal și pacienți”, a explicat medicul Valeriu Gheorghiță.

Amintim că restricțiile impuse de autorități pe teritoriul României au fost înăsprite, prin adoptarea Ordonanței militare numărul 4. (Detalii AICI)

