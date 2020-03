Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a anunțat că vor fi plasate în izolare la domiciliu toate persoanele care vor reveni în România din state în care există cel puțin 500 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus. Decizia a fost luată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU) și se aplică începând de duminică, de la ora 21.00.

„O decizie importantă luată a fost cu privire la limitarea unor lucruri pe care până acum am evitat să le luăm. CNSSU a luat câteva decizii. Spre exemplu, se aprobă instiuirea izolării la domiciliu pentru toate persoanele care intră în România începând de astăzi (duminică – n.r.), ora 21:00, din țări unde sunt confirmate cel puțin 500 de persoane infectate cu coronavirus”, a declarat Marcel Vela.

Conform datelor existente în acest moment, țările care au cel puțin 500 de cazuri de contaminare sunt: China, Italia, Iran, Coreea de Sud, Spania, Germania, Franța, SUA, Elveția, Norvegia, Marea Britanie, Suedia, Olanda, Belgia, Danemarca, Japonia și Austria.

De asemenea, șeful MAI a anunțat, în declarația de presă de duminică, faptul că Inspectohratele Teritoariale de Muncă vor avea obligația de a verifica ”modul de implementare a măsurilor impuse în H nr. 7 din 11/03/2020 a CNSSU privind decalarea programului de lucru în vederea reducerii riscului de contaminare”.

Totodată, până la data de 31 martie se va suspenda organizarea și desfășurarea târgurilor de autoturisme, a mai anunțat Marcel Vela.

