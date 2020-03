CORONAVIRUS. Românii nu mai ţin cont de reguli când e vorba de alimente: Bătaie pe mălai într-un supermarket din Ploiești (VIDEO)

Românii par să nu înțeleagă gravitatea pandemiei de coronavirus. O serie de imagini susprinse la un supermarket din Ploiești arată că oamenii nu iau în serior avertizările și restricțiile impuse de autorități.

În video-ul ajuns viral pe Internet se vede cum zeci de persoane se înghesuie să ia alimente. Unii pleacă chiar cu baxuri de mălai sau făină, asta în contextul în care Guvernul a precizat în mai multe rânduri că nu exită pericolul rămânerii fără hrană.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.