Odată cu instituirea stării de alertă pe teritoriul României, carantina instituționalizată nu mai este obligatorie pentru cei care se întorc în țară din state grav afectate de pandemia de coronavirus. În aceste condiții, sâmbătă, s-au format cozi uriașe la Vama Nădlac. Peste 16.000 de români au așteptat la punctul de trecere a frontierei pentru a intra în România, iar timpul de așteptare la graniță a depășit în unele situații chiar și cinci ore.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Alexandra Popescu, purtător de cuvânt al Poliției de Frontieră, a declarat că la punctul de trecere a frontierei Nădlac, coada la intare în țară se întinde pe aproximativ șapte kilometri, iar timpii de așteptare se prelungesc în condițiile în care persoanele trebuie să treacă prin procedurile de verificare a stării de sănătate.

”Dacă discutăm despre punctul de trecere a frontierei Nădlac I, acum, la intarea în țară, coada este undeva la aproximativ șapte kilometri, iar la ieșirea din țară, la aproximativ șase kilometri. La intrarea în țară sunt deschise absolut toate arterele pe care punctul de trecere a frontierei le are, respectiv șase, iar fiecare arteră este asigurată cu polițiști de frontieră unguri și români, pentru că așa este procedura, controlul se desfășoară în comun. Astfel, la intarea în țară, numai în ultimele 24 de ore au intrat 3.000 de persoane, cu aproximativ 800 de mijloace de transport, iar la ieșirea din țară avem undeva la 4.000 de persoane, cu 1.100 de mijloace de transport. Chiar dacă a expirat starea de urgență și suntem în starea de alertă, acele măsuri speciale care s-au luat în toate punctele de frontieră desschise încă sunt aplicabile, în sensul că cine se prezintă la controlul de frontieră prezintă documentele de călătorie polițistului de frontieră care le verifică, după care fiecare persoană în parte este preluată de către colegii noștri de la direcțiile de sănătate publică, aflați în punctele de frontieră, pentru verificarea stării de sănătate și pentru completarea declarației pe proprie răspundere. Astfel, pe lângă numărul ușor crescut de persoane care se prezintă, în acest moment, la punctul de trecere a frontierei Nădlac I, în continuare sunt aceste verificări speciale, ceea ce duce la timpi măriți de așteptare”, a explicat purtătorul de cuvânt al Poliției de Frontieră.

Totodată, Alexandra Popescu a adăugat că, în continuare este funcțional culoarul verde instituit la nivel european pentru mijloace de transport marfă.

”Acel culoar verde, stabilit la nivel european este încă funcțional, în sensul că cine dorește să traziteze cu mijloace de transport marfă, poate să opteze doar pentru punctul de trecere a frontierei Nădlac 2 – autostradă, iar cei care doresc să intre sau să iasă cu autoturisme, pot face acest lucru doar prin punctul de trecere a frontierei Nădlac I vechi. Acestea sunt cele două puncte prin care se poate face trazintul spre frontiera de vest”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Poliției de Frontieră.

După două luni de stare de urgență, instituită pe teritoriul României, în contextul pandemiei de coronavirus, începând din 15 mai, țara noastră a intrat în starea de alertă, pentru 30 de zile. Astfel, potrivit regulile stabilite pentru perioada stării de alertă, românii care revin în țară din țările grav afectate de pandemie nu vor mai fi plsați automat în carantină instituționalizată. Ei vot trebui să rămână în izolare/carantină la domiciliu. În situația în care nu există condițiile necesare pentru acest lucru sau nu doresc să își pună familia în pericol, ei pot opta pentru varianta carantinei instituționalizate, în centrele puse la dispoziție de autorități.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.