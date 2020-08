CORONAVIRUS | Satul Greci din județul Olt, plasat în carantină pentru 14 zile (VIDEO)

Satul Greci din comuna Schitu a fost plasat în carantină zonală pentru o perioadă de 14 zile, începând de duminică, ora 19:00, cu posibilitate de prelungire în funcţie de evoluţia răspândirii noului coronavirus, potrivit unei hotărâri adoptate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt.

În caz, a fost emis Ordinul şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea carantinei zonale în satul Greci, comuna Schitu, judeţul Olt, transmite Agerpres.

Astfel că, în localitatea carantinată sunt permise intrarea, respectiv ieşirea pentru transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionării populaţiei.

De asemenea, pot intra și ieși din satul carantinat persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor şi transporturilor.

Și cei care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitate profesională în afara zonei carantinate pot intra sau ieși doar dacă prezintă o adeverinţă de la angajator, legitimaţie de serviciu sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională.

Le este permisă intrarea sau ieșirea din zona carantinată persoanelor care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Este permisă și deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie, deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă sau urgențele medicale.

Persoanele care tranzitează zona carantinată, utilizând DJ546A şi DJ653 nu au posibilitatea să oprească în această zonă.

