CORONAVIRUS | Scrisoarea emoționantă a unui medic din linia întâi: Când e o zi călduroasă, după câteva ore de stat în echipamentul de protecție ieşim pur şi simplu “fierți” (VIDEO)

Medicii din linia întâi dezvăluie cât de grea e lupta cu coronavirusul. Ei încearcă să trateze o boală infecțioasă extrem de gravă, iar riscul de pierdere al pacienților este mare. Ca să nu se contamineze, salvatorii de vieţi trebuie să stea ore bune într-un echipament greu de suportat. Un medic din Timișoara mărturisește, într-o scrisoare emoționantă, că doctorii ies din zona roșie pur și simplu „fierți”, deshidratați, cu „pielea înroșită și cu urme de la mască pe faţă”, informează B1 TV.

Scrisoare emoționantă a unui medic din Timișoara. Ramona are 32 de ani, este medic specialist în boli infecțioase și se luptă cu noul coronavirus la Spitalul militar de campanie de pe Stadionul CFR Timițoara.

Aceasta spune că lupta cu boala este o adevărată provocare profesională. Ea povestește cât de grea este misiunea doctorilor și ce urme adânci lasă o astfel de muncă asupra tuturor colegilor.

„Când e o zi călduroasă, după câteva ore de stat în echipamentul de protecție ieşim pur şi simplu “fierți”, nu doar transpirați şi deshidratați ci şi cu pielea înroşită, cu urme pe față de la mască. Pe umerii tuturor medicilor de aici, şi de pretutindeni, a căzut o responsabilitate enormă, viața bolnavilor de COVID, pentru care luptăm împreună”, mărtusisește medicul, într-o scrisoare publicată de Direcția Medicală a Ministerului Apărării Naționale.

