CORONAVIRUS | Secretar de stat din Ministerul Sănătății: În momentul de față, sunt în jur de 1.000 de paturi de ATI alocate pentru pacienții cu SARS-CoV-2. Ce reprezintă, în schimb, o provocare foarte mare este personalul medical (VIDEO)

Secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Andrei Baciu, a declarat luni, în cadrul emisiunii ”Talk B1”, cu Tudor Mușat, că România are, în acest moment, aproximativ 1.000 de paturi de terapie intensivă destinate pacienților diagnosticați cu COVID-19. Aproape jumătate dintre acestea sunt ocupate în prezent, în condițiile în care, luni, a fost înregistrat un nou record negativ, cu 497 de persoane infectate cu noul coronavirus internate în secțiile de ATI din întreaga țară. Reprezentantul Ministerului Sănătății a precizat însă că acum provocarea cea mai mare căreia trebuie să îi facă față sistemul sanitar din România în lupta cu pandemia de coronavirus este deficitul de cadre medicale.

Andrei Baciu a subliniat însă că partea pozitivă din situația epidemiologică pe care o traversează România este că s-a ajuns la o oarecare stabilizare a numărului zilnic de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2.

”Partea pozitivă ar fi aceea că nu s-a continuat acea creștere. Eram la câteva sute de cazuri, am cunoscut o accelerare care ne-a dus aproape de 1.500 de cazuri noi, zilnic. Din fericire, s-a stabilizat numărul în jurul acestei cifre, ceea ce nu este o veste rea. Însă acest număr vine la pachet cu un număr de cazuri critice, severe, care necesită spitalizare în secții de terapie intensivă”, a explicat secretarul de stat din Ministerul Sănătății.

”Sunt mai multe bariere. Inițial, la începutul acestei pandemii, am avut o barieră dată de numărul de ventilatoare pentru că nu știa nimeni cât de repede se va ajunge la o situație critică, vedeam ce se întâmplă în Italia și în Spania, situații realmente duse la extrem. (...) Depășind această perioadă, lucrurile au fost ușor-ușor stabilizate și acum ne găsim în fața unei situații în care nici măcar numărul de paturi alocate pacienților cu SARS-CoV-2 nu mai reprezintă, în momentul de față, o barieră, o limită. Ce reprezintă, în schimb, în momentul de față o provocare foarte mare este personalul medical.

Avem peste 1.000 de medici specializați în terapie intensivă și în jur de 4.000 de paturi, care pot fi dotate într-o măsură mai mică sau mai mare, pentru că nu toți bolnavii care sunt în terapie instensivă sunt și intubați. Însă toate aceste alocări se vor face în detrimentul celorlalte patologii.

În momentul de față, sunt în jur de 1.000 de paturi alocate pentru pacienții cu SARS-CoV-2. Aproape jumătate sunt ocupate în acest moment. Pot să trateze pacienți cu SARS-CoV-2. Există diferite tipuri de paturi, de ventilatoare. Toate aceste paturi pot să trateze forme critice, forme severe de pacienți cu SARS-CoV-2. Dar nu toți pacienții de la ATI sunt intubați”, a declarat Andrei Baciu.

Potrivit datelor raportate, luni, de Grupul de Comunicare Strategică, în ultimele 24 de ore, au fost confirmate 733 de noi cazuri de COVID-19, dintr-un total de 6.390 de teste efectuate în același interval. De asemenea, distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 233 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. 38 de pacienți cu COVID-19 au decedat de duminică până luni.

De la începutul epidemie și până în prezent, în România, au fost înregistrate 71.194 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 733 în ultimele 24 de ore. 32.759 pacienți au fost declarați vindecați și 8.072 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. Până astăzi, 3.029 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

