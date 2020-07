CORONAVIRUS | Secretar de stat din Ministerul Sănătății: Nu poate garanta nimeni că asimptomaticii nu transmit COVID-19

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, atrage atenția asupra faptului că, în prezent, nu există nicio garanție că persoanele infectate cu noul coronavirus, dar asimptomatice, nu pot transmite boala și altora. Prezent în studioul B1 TV, oficialul a subliniat și faptul că starea oricărui asimptomatic se poate agrava în decurs de câteva ore.

Referindu-se la faptul că, în acest moment, nu există o lege prin care persoanele testate pozitiv cu COVID-19, fie ele asimptomatice sau nu, să fie obligate să rămână în spital sau în izolare la domiciliu, ca urmare a deciziei Curții Constituționale, Andrei Baciu a explicat de ce este nevoie de monitorizarea tuturor celor contaminați cu coronavirus.

”Cineva poate să tragă concluzia că la o formă asimptomatică nu are ce să ți se întâmple. Nu este chiar așa pentru că, din punct de vedere medical, au fost descrise mai multe tipuri de situații, inclusiv, cea mai frecventă, aceea prin care un pacient asimptomatic poate să constate că i se agravează starea în decursul a câteva ore. Din acest motiv este necesară o monitorizare a pacienților care au o evoluție asimptomatică sau o simptomatologie ușoară. Pe lângă aspectele medicale care vizează direct starea de sănătate a pacientului, mai este un alt aspect la fel de important, acela al faptului că există un risc de a transmite boala”, a declarat Baciu.

Întrebat dacă s-a ajuns la o concluzie clară cu privire la posibilitatea ca un pacient asimptomatic să transmită sau nu boala altor persoane, Andrei Baciu a răspuns: ”Acest tip de nou coronavirus este nou pentru întreaga comunitate medicală, pentru întreaga comunitate științifică. Avem o idee destul de clară, dar până să ajungem să descoperim un tratament antiviral sau un vaccin, o metodă preventivă, mai este de muncă. Inclusiv la nivelul transmiterii. Ce știm, în schimb, este faptul că este un virus contagios. Gradul de contagiozitate în funcție de încărcătura virală sunt detalii extrem de fine, care pot fi luate în calcul. (...) Din punctul de vedere al contagiozității, nu poate exclude nimeni faptul că un pacient care este întru totul asimptomatic... trebuie să ajungem să se analizeze mult mai bine din punct de vedere științific”.

De asemenea, întrebat dacă plecările din spitale ale pacienților testați pozitiv pot favoriza creșterea numărului de cazuri, secretarul de stat a precizat: ”Există un risc. Acest risc variază în funcție de rigurozitatea cu care tratăm recomandările specialiștilor”.

Guvernul a aprobat în ședința de luni proiectul pentru gestionarea pandemiei de coronavirus, care pune în concordanță cerințele CCR privind carantinarea, izolarea și internarea obligatorie. Proiectul de lege merge în regim de urgență în Parlament.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, marți, că la nivel național au fost confirmate 29.620 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, 397 de cazuri fiind înregistrate în ultimele 24 de ore.

Dintre persoanele confirmate pozitiv, 21.927 au fost externate, dintre care 20.534 de pacienți vindecați și 1.393 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare.

În acest moment, 231 de pacienți sunt internați în secțiile de terapie intensivă.

Bilanțul deceselor, la nivel național, a ajuns la 1.799. În intervalul 06.07.2020 (10:00) – 07.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 31 decese (18 bărbați și 13 femei). 30 dintre decese sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. Pentru 1 deces nu au fost raportate comorbidități.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 783.337 de teste.

