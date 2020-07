CORONAVIRUS | Secretar de stat din Ministerul Sănătății: Să ne gândim și la cum încep să arate lucrurile la ATI. Nu suntem într-o dinamică favorabilă (VIDEO)

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Andrei Baciu, a declarat miercuri seară, în cadrul Știrilor B1 TV, referindu-se la actualul context epidemiologic prin care trece România, că cea mai mare îngrijorare este legată de numărul de pacienți cu COVID-19 internați în secțiile de terapie intensivă. ”Nu suntem într-o dinamică favorabilă”, a precizat Baciu, subliniind că acest moment în care România se confruntă cu o creștere îngrijorătoare a cazurilor de îmbolnăvire poate fi depășit numai printr-un efort colectiv al populației.

”În ultimele zile avem peste 1.000-1.100 de cazuri în fiecare zi, se desenează deja un nou trend, dar pe lângă aceste aspecte trebuie să ne gândim și la cum încep să arate lucrurile în secțiile de terapie intensivă. Acesta este și mesajul președintelui Klaus Iohannis. Nu suntem într-o dinamică favorabilă. Trebuie să tratăm lucrurile cu mare seriozitate”, a spus Andrei Baciu.

În acest context, secretarul de stat din Ministerul Sănătății a dat exemplul Italiei, țară care s-a confruntat cu o situația dramatică în primăvara acestui an, în prima parte a pandemiei, iar acum raportează câteva sute de cazuri de contaminare în fiecare zi.

”Haideți să ne uităm la alte țări europene pentru că atunci este mult mai simplu să observăm lucrurile în ansamblu, să vedem cât este de gravă situația. În Italia, din nefericire, au murit 35.000 de oameni. Știți câte cazuri are Italia pe zi? În jur de 200. Au reușit să depășească un moment atât de critic printr-un efort colectiv. Și noi putem, nu ne oprește nimeni, însă ține numai de o abordare colectivă. Eforturile acestea trebuie să fie concentrice, cu toții trebuie să tragem în aceeași direcție”, a mai spus Andrei Baciu.

