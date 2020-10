CORONAVIRUS | Secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Andrei Baciu: Direcțiile de Sănătate Publică au fost cele mai puțin pregătite pentru un rol central într-o criză sanitară (VIDEO)

Secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Andrei Baciu, a declarat duminică. În cadrul emisiunii ”Talk B1”, că Direcțiile de Sănătate Publică (DSP) au fost cele mai puțin pregătite pentru gestionarea crizei sanitare pe care a provocat-o pandemia de coronavirus. Oficialul guvernamental s-a referit, în acest context, mai ales la deficitul de personal din aceste instituții, precizând că specialiștii nu pot fi pregătiți ”peste noapte”.

”Direcțiile de Sănătate Publică (DSP) au fost cele mai puțin pregătite pentru un astfel de rol central pe care îl au într-o astfel de situație, o criză de sănătate publică. Sunt chestiuni pe care nu le poți suplini, e nevoie de ani de zile. De exemplu, partea de medici specialiști în epidemiologie, sănătate publică, igienă – nu ai de unde să-i formezi peste noapte. A anunțat domnul ministru că la examenul de rezidențiat de anul acesta, aceste categorii au fost introduse în lista specialităților deficitare, se vor suplini locuri și vor apărea începând cu anul viitor. Aceasta este una dintre măsuri.

Referitor la interacțiunea cu toți cei care sună la Direcțiile de Sănătate Publică, (...) s-a realizat un sistem de call center care a fost implementat, pe de o parte, la nivelul tuturor DSP-urilor și acesta va fi perfecționat în zilele următoare, astfel încât să se poată eficientiza și să se poată avea o evidență mult mai clară a tuturor problemelor, a tuturor solicitărilor și să se poată răspunde cât mai repede”, a explicat Andrei Baciu.

În ceea ce privește situația de la DSP București, secretarul de stat din Ministerul Sănătății a declarat că e vorba despre un caz special. Asta pentru că Direcția de Sănătate Publică din Capitală „are de gestionat sănătatea unei populații foarte mari, vorbim de tot arealul București-Ilfov, în plus, o bună parte din pacienți vin și din alte zone ale țării”.

