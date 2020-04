CORONAVIRUS. Secretarul de stat Horațiu Moldovan: '84% sunt pacienții care au comorbidități, nu cei care mor din alt motiv decât COVID-19' (VIDEO)

O întreagă vâlvă s-a creat în mediul online, după ce în statisticile Grupului de Comunicare Strategică în rândul celor decedați au apărut persoane cu multiple comorbidități incompatibile cu viața.

În acest context, secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Horațiu Moldovan, a declarat în cadrul emisiunii „Se întâmplă acum” de pe B1 TV că este o problemă reală, în sensul că trebuie să fie cert diagnosticul de moarte legată de infecția cu COVID-19, pentru a nu perturba datele statistice.

Potrivit lui Moldovan, în cadrul Ministerului Sănătății au fost analizate punctual decesele și s-a constatat un procent ridicat de cazuri de pierdere a pacienților care se datorează comorbidităților severe și, ca atare, nu pot fi puse în seama virusului, chiar dacă omul respectiv era infectat și cu COVID-19. Astfel că, autoritățile române nu au făcut erori în statistici.

Întrebat de realizatorul Tudor Barbu dacă este adevărat că în România 84% dintre decesele bifate la COVID-19 aveau două sau chiar mai multe comorbidități, secretarul de stat în Ministerul Sănătății a spus că ”84% sunt pacienții care au comorbidități, nu cei care mor din alt motiv decât COVID-19”.

„Pentru a stabili cauza morții nu se poate face global, este o problemă complexă, individuală, care se face caz cu caz. Nu suntem în posesia unei informații oficiale, exact pe cauza morții pe fiecare caz în parte. Este o problemă de analizat, dar rocentul pe care l-ai spus este corect în sensul că acet număr dintre pacienții care au decedat aveau comorbidități. Câți au murit doar din cauza comorbidităților, nu suntem în posesia acestei informații”

Potrivit statisticilor, numărul de cazuri de infectare cu noul coronavirus a scăzut cu 10,5% în ultima săptămână. În acest context, Moldova a declarat că această scădere este consecința controlului populației, a măsurilor luate de Guvernul Orban.

Potrivit celor mai recente date anunțate de Grupul de Comunicare Strategică, până marți, la ora 13.00, în România au fost confirmate 9.242 cazuri de contaminare cu COVID-19, cu 306 mai multe decât cele raportate luni, la aceeași oră. În acest moment, 245 de pacienți testați pozitiv cu SARS-CoV-2 sunt internați la terapie intensivă.

Bilanțul deceselor la nivel național a ajuns la 482.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.