Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, susține că este greu de spus că ce a fost mai rău a trecut, cu referire la evoluția epidemiei de coronavirus în România. Asta pentru că ne confruntăm cu un fenomen necunoscut a cărui evoluție este dificil de anticipat. Prezent, luni seară, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, Moldovan a precizat însă că deocamdată nu este semnificativ faptul că în ultimele două zile au fost înregistrate din nou peste 200 de cazuri zilnice de COVID-19 în țara noastră.

Secretarul de stat din Ministerul Sănătății a mai spus că, din punctul său de vedere, mai importantă este starea de sănătate a populației decât reluarea activităților economice, avertizând că o relaxare bruscă a restricțiilor ar putea produce confuzie în rândul cetățenilor, situație care ar fi greu de gestionat în contextul epidemiei.

”Suntem la capătul a două luni de măsuri severe și cu costuri psihologice în populație, care au fost impuse cu scopul de a putea să gestionăm acest fenomen epidemic, care este un fenomen nou, atât pentru noi, cât și pentru întreaga omenire. (...)

Opinia mea este că întâi trebuie să supraviețuim fizic, biologic, ca indivizi și ca societate și trebuie să fim într-o anumită stare de sănătate, după care, sigur, trebuie să funcționeze economia și să existăm din punct de vedere economic și social. Dacă murim de coronavirus sau se produce o catastrofă din punct de vedere medical, vine în planul doi reluarea activității economice. Nu neagă nimeni că este necesară activitatea economică, este o balanță între aceste două fenomene. Am luat niște măsuri care ne-au prezervat de un accident sever, să privim partea bună a lucrurilor”, a explicat Horațiu Moldovan.

Întrebat dacă România a trecut de ce este mai rău, Moldovan a răspuns: ”Este greu de spus. Se poate întâmpla să reapară fenomenul, este necunoscut. Avem de-a face cu un virus care nu este cunoscut. Au fost situații de revenire și în alte țări, deci măsurile pe care le ia Ministerul Sănătății sunt niște măsuri prudente, progresive.

Mai este și o altă problemă de ordin științific și tactic: când iei mai multe măsuri deodată, e greu să le retragi pentru că nu știi pe care să o retragi. Trebuie să vezi, individualizat, fiecare măsură ce efect produce ca să poți să acționezi. A lua măsuri de-a valma ar produce confuzie. A produce confuzie, dezordine într-o epidemie înseamnă augmentarea imediată a problemelor, a deceselor, a complicațiilor, cu 20%. Este un fapt cunoscut în epidemiologie. Noi încercăm să controlăm lucrurile și să luăm niște măsuri progresive.

Am schimbat măsurile, le-am liberalizat, le urmărim două săptămâni ca să vedem ce se întâmplă. Iată, s-au mișcat un pic lucrurile, noi considerăm că este nesemnifiativ în acest moment. Am ajuns din nou la 200 de infectări pe zi. Nu este foarte mult, nu este semnificativ, trebuie să urmărim în continuare în zilele următoare”.

De asemenea, întrebat ce le transmite astfel românilor care sunt de părere că ce e mai rău a trecut, secretarul de stat din Ministerul Sănătății a răspuns: „Noi studiem din punct de vedere științific acest lucru și când o să fie situația asta reală din datele medicale pe care le avem, o să o comunicăm. Altminteri, este o percepție socială care are un grad mare de variabilitate. Poate avea o legătură cu realitatea, dar nu este neapărat o consecință a ei”.

Horațiu Moldovan a vorbit și despre teoriile conspiraței care au circulat în ultimele zile în spațiul public cu privire la furtul de indentitate prin termoscanarea celor care intră în marile magazine. Reprezentantul Ministerului Sănătății a calificat aceste idei drept fanteziste și a explicat de ce verificarea temperaturii coroporale în acest mod este o procedură eficientă în contextul epidemiei de coronavirus.

„Are relevanță pentru că este o metodă de screening epidemiologic, nu este o metodă clinică. Noi nu analizăm un caz prin această metodă. Atunci, într-adevăr, n-ar avea relevanță. Dacă am avea un pacient căruia vrem să-i stabilim curba termică nu se face așa, atunci avem nevoie de un mediu controlat și se face de către un cadru specializat. Aici e ca o plasă, prin ochiurile căreia unii trec și alții nu”, a mai spus Horațiu Moldovan.

