CORONAVIRUS | Șerban Bubenek: Am realizat ce se putea face cu bani. Ne vom confrunta dramatic cu problema personalului, dar și aici ne-am mișcat. Dacă românii respectă măsurile, vom învinge (VIDEO)

Profesorul Șerban Bubenek, președintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, a explicat joi seară, pentru B1 TV, ce progrese a făcut România în ultimele luni, în pregătirea spitalelor pentru pacienții cu coronavirus: câte paturi la Terapie Intensivă sunt în plus, ce aparatură și echipamente au fost achiziționate. Acesta a precizat că marea problemă rămâne, în continuare, personalul de specialitate insuficient, dar și aici a explicat progresele făcute în ultima vreme. Șerban Bubenek a insistat, însă, că tot acest efort trebuie ajutat de disciplina populației și disponibilitatea românilor de a respecta măsurile de prevenție: „dacă românii se pun toți la un loc, vor putea să învingă și de data asta”.

„În primul rând, trebuie spus că suntem într-o zi tristă, grea, urâtă, cu peste 1.000 de paturi ocupate în Terapie Intensivă, cu peste 120 de morți în ultimele 24 de ore, cu aproape 10.000 de cazuri noi, lucruri care complică situația. Dar cu siguranță trebuie să fim optimiști, nu trebuie să ne predăm în fața acestei pandemii. Nu avem niciun fel de motiv să abandonăm lupta”, a declarat profesorul Șerban Bubenek, pentru B1 TV.

Acesta a explicat apoi ce progrese s-au făcut în ultimele luni în dosarea spitalelor pentru tratarea pacienților COVID-19: „Noi știm că, în ultimele opt luni, am făcut ceea ce s-a putut face cu bani în România: aproape s-a dublat capacitatea de ventilație în secțiile de ATI din România, acum cu 70% și până la sfârșitul lui decembrie se va dubla cu adevărat, s-au luat și paturi, monitoare, tot feluri de aparate și device-uri necesare. Avem, în momentul de față, peste 3.200 de paturi funcționale de Terapie Intensivă, inclusiv cu cele 190 mobile din diverse tiruri și locații din afara spitalelor, și aproape 1.000 de paturi de terapie intermediară sau de supraveghere postanestezică, care pot intra în luptă. Nu mai contează azi câte paturi de COVID aveam până ieri, pentru că în fiecare zi, la nivelul DSP-urilor și fiecare spital își face o numărătoare, redeschide paturi noi, redotează, redirecționează personal”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.