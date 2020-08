CORONAVIRUS | Situație îngrijorătoare în Prahova: Două noi focare de COVID-19, depistate la nivelul județului (VIDEO)

Alertă în judeţul Prahova, unde au fost depistate două noi focare de COVID-19. Cele două focare au apărut la Direcţia de Sănătate Publică, dar şi într-un centru de îngrijiri sociale din Băicoi. De asemenea, o asistentă în vârstă de 50 de ani a Serviciului de Ambulanţă Judeţean a murit în urma infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Asistenta în vârstă de 50 de ani de la Serviciul de ambulanță, depistată pozitiv, fusese internată la Spitalul CFR din Ploiești. Starea i s-a agravat, aşa că a fost transferată cu elicopterul la spitalul din Medgidia.

”În spitalele din Prahova, la momentul în care a fost înaintată aceasta solicitare, nu mai era niciun pat la Terapie Intensivă liber. Femeia avea și comorbidități, avea obezitate și diabet și, din păcate, a pierdut lupta pentru viață”, a declarat Liliana Maxim Minculescu, purtător de cuvânt al Prefecturii Prahova, potrivit B1 TV.

De la începutul epidemiei, la Serviciul de Ambulanță Județean Prahova au fost confirmați cu COVID-19 un medic, cinci asistente, trei ambulanțieri, un operator registrator de urgență și trei angajați din rândul personalului TESA.

Prahova este, de altfel, un județ sufocat de cazuri de coronavirus, iar numărul de infectări raportate se menține extrem de ridicat. Într-o singură zi au fost confirmate 85 de noi cazuri.CUM arată BĂIATUL lui Petre Roman și al Silviei Chifiriuc! Petruş are 11 ani. CU CINE CREDEȚI CĂ SEAMĂNĂ? (FOTO)

Noul coronavirus a lovit și la Direcția de Sănătate Publică Prahova, acolo unde a fost identificat un focar.

”La DSP Prahova au fost descoperite șapte persoane cu noul coronavirus. Conform raportării Direcției de Sănătate Publică, primul caz a fost la o asistenta detașată de la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare din cadrul Primăriei Ploiești. După aflarea rezultatului și după ce a fost realizată dezinfecția spațiului, s-a întocmit și o listă de contacți și au fost testați 14 dintre aceștia, iar șase persoane au avut rezultate pozitive”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Prahova.

Prefectura Prahova precizează că activitatea de la call-center-ul Direcției Publice de Sănătate a fost afectată și, momentan, redusă. Reprezentanții instituției au solicitat noi detașări, aşa că activitatea ar putea reintra în normal zilele următoare.

Situația în Prahova este, aşadar, extrem de gravă. Practic, pacienții nu mai loc în spitale, iar de multe ori sunt ținuți pe holuri. Mai mult, bolnavii se plâng și de condițiile improprii din unitățile medicale.

De altfel, un nou focar de COVID-19 a apărut și într-un centru de îngrijiri sociale din Băicoi, unde 22 din cei 52 de pacienți internați sunt infectați.

Persoanele respective au fost evaluate de către un medic, dar nu s-a considerat necesară internarea în spital.

Bolnavii au fost izolați si vor fi monitorizați zilnic.

După București unde au fost 103 cazuri noi, județul Prahova a raportat cele mai multe cazuri de COVID-19 în ultimele 24 de ore. Astfel că 85 de persoane au fost infectate cu noul SARS-CoV-2.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.