CORONAVIRUS | Specialiștii au identificat un un nou simptom post-COVID-19: Cum se manifestă ”ceața mentală” care apare la pacienții vindecați (VIDEO)

A fost descoperit un nou simptom post-COVID. Tot mai mulţi oameni vindecaţi anunţă că suferă de tulburări cognitive. Mai exact, au dificultăţi de gândire, descrise adesea ca o aşa-numită "ceaţă mentală". Problemele apar şi la luni întregi de la vindecarea pacienţilor cu SARS-CoV-2, iar specialiștii caută explicații, în contextul în care din ce în ce mai mulți pacienți care au trecut de infecția cu coronavirus spun că se confruntă cu acest tip de tulburare, potrivit publicaţiei britanice The Guardian.

”Ceața mentală pare ca o descriere inferioară a ceea ce se întâmplă de fapt. Este complet paralizant. Nu sunt capabilă să gândesc destul de clar să fac orice. (...) De multe ori mă împiedică să am o conversație coerentă sau să scriu un mesaj sau un e-mail”, a explicat pentru sursa citată Mirabai Nicholson-McKellar , o pacientă care a avut COVID-19 în urmă cu șapte luni.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a explicat că, pe măsură ce pandemia evoluează, medicii vor trebui să se concentreze nu numai asupra salvării vieții pacienților aflați în stare gravă, ci și pe tratarea complicațiilor pe care COVId-19 le poate determina, pe termen lung.

”Este, în mod cert, un alt simptom și avem date deja publicate în literatura de specialitate, care ne spun că 1 din 3 pacienți care s-a vindecat de coronavirus experimentează anumite semne și simptome în sfera neurocognitivă. Cu cât vom înainta în această pandemie, ne vom îndrepta atenția, nu numai asupra modului în care tratăm în mod acut pacienții în secțiile de terapie intensivă în încercarea de a-i salva, ci vom face analize și pentru complicațiile pe termen lung pe care le poate determina această îmbolnăvire. Una dintre aceste complicații este reprezentată și de aceste tulburări neurocognitive”, a explicat Radu Țincu.

În ceea ce privește cauza acestor manifestări, medicii iau în calcul mai multe variante. Totuşi, perioada scurtă de timp nu le-a permis cercetătorilor să găsească un răspuns cert.CÂND DISPARE pandemia de CORONAVIRUS? S-A AFLAT MARELE SECRET

”Nu știm, în acest moment, cauza acestor tulburări. Pot fi tulburări determinate de o acțiune directă a virusului, în timpul îmbolnăvirii, asupra creierului, dar pot și efecte determinate de scăderea concentrației de oxigen pentru o perioadă lungă de timp sau formarea de microcheaguri de sânge la nivelul circulației cerebrare care să producă aceste tulburari neurologice”, a mai precizat Țincu.

Încercând să găsească răspunsuri, cercetătorii au format un parteneriat pentru a explora complicațiile de ordin neurologic și neuropsihiatric ale infecției cu SASR-CoV-2. În același timp, alți specialiști analizează sângele și lichidul spinal colectat de la pacienții cu COVID-19 care au prezentat simptome neurologice, care nu au avut astfel de manifestări și de la persoane sănătoase.

Astfel, experții încearcă să afle dacă au existat deteriorări neurologice și în cazul persoanelor care nu au avut simptome de acest tip.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.