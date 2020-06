Coronavirus. Spitalul „Matei Balș” din București a ajuns la capacitate maximă și nu mai poate face internări

Numărul în creştere a cazurilor de infectare cu coronavirus a umplut saloanele Institutului Matei Balș din Capitală. Acest spital este la capacitate maximă și nu mai sunt locuri pentru bolnavii de Covid-19. Spitalul are 640 de locuri, dar în situația de epidemiei de SARS-CoV-2 sunt ocupate mai puține din cauza restricțiilor impuse. Toate sunt ocupate, iar internările se fac în funcție de pacienții externați.

Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Matei Balş" a declarat pentru B1 TV că dacă situația îmbolnăvirilor cu noul coronavirus va continua în acest ritm, de aproximativ 300 de noi cazuri zilnic, situația se complică. Specialistula precizat că există spitale de suport Covid-19 și se fac internări, dar există o mare presiune din cauza numărului mare de pacienți cu SARS-CoV-2.

“Faptul că în ultimele zile au fost multe îmbolnăviri, deci multe internări, nu înseamnă că nu se vor mai afce internări. Se atinge capacitatea maximă, iar lucrurile, dacă vor evolua în felul acesta, poate să apară o presiune mare.

E clar că sunt spitalele de suport, e clar că se fac externări în fiecare zi, nu intră în discuție situația că nu se fac internări, însă trebuie tras un semnal de alarmă. Dacă se continuă în felul acesta și continuă îmbolnăvirile, lucrurile vor fi clar mai complicate”, a declarat Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Matei Balş".

În privinșa internărilor, medicula spus că în fiecare zi sunt externate noi persoane, iar în locul lor vin alți pacienți.

"În condițiile de criză Covid-19, numărul de locuri este clar mai mic. Sunt zone contaminate sau nu. Spre exemplu, noi, la adulți avem peste 200 de pacienți în orice moment. Variază în funcție de cazurile respective, care trebuie izolate. Nu sunt 640 de locuri. Sunt locuri la adulți, la copii, dar cu siguranță mai puține în aceste condiții de pandemie.

Internări se mai fac. În orice zi există externări, deci lucrurile sunt dinamice. Există doar mesajul că lucrurile se pot complica, dacă mergem pe acest trend", a mai spus Marinescu.

Medicul infecționist a mai spus că Institutul Matei Balș a preluat pacienți și de la alte spitale.

La Institutul „Victor Babes” sunt 450 de locuri, din care mai sunt libere 150. Conducerea unităţii sanitare se aşteaptă ca până la finalul acestei săptămâni să fie ocupate toate locurile, pentru că vin mulţi pacienţi şi, în plus, sunt preluaţi pacienţi şi de la alte spitale, aşa cum este cazul Spitalului Colentina, care a fost declarat unitate COVID, dar care acum îşi reface circuitele pentru a-şi relua activitatea. Institutul „Victor Babeş” a preluat 15 pacienţi de la Colentina, este vorba despre persoane care nu au nevoie de intervenţii chirurgicale.

