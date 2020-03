Nereguli grave la Suceava. Deși în perioada 22-29 martie au decedat 22 de persoane infectate cu noul coronavirus, doar nouă morți au fost raportați la timp către Grupul de Comunicare Strategică. Ceilalți 13 decedați, cu vârste cuprinse între 40 și 80 de ani, au fost anunțați abia luni seară.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a susținut că aceste aspecte vor fi elucidate de autoritățile competente.

Întrebat de ce de pe 25 martie nu s-a mai raportat niciun deces la Suceava, prefectul a răspuns: ”Noi ne confruntăm, aici, la Suceava, cu o situație extrem de dramatică. Fac eforturi titanice, atât autoritățile publice, cadrele medicale, structurile MAI, dar și societatea civilă. Vom fi transparenți, iar rezultatele acestor aspecte vor fi elucidate de factorii competenți, respectiv de conducerea interimară a Spitalului Județean Suceava, dar și conducerea Direcției de Sănătate Publică. Sunt convins că după ce vor lămuri aceste aspecte, vor ieși public și vor oferi informațiile de care toată lumea are nevoie”.

Moldovan a vorbit și despre motivele pentru care acum, la Suceava, s-a ajuns la o transmitere comunitară extinsă a noului coronavirus.

”Din discuțiile pe care le-am avut cu specialiștii, cu medicii epidemiologi, sunt mai mulți factori care au convers la această situație, la acest accident epidemiologic astfel încât, din păcate, acum, la Suceava, avem transmitere comunitară extinsă.

Pe de o parte, un număr foarte mare de conjudețeni care s-au întors din Uniunea Europeană, din zonele roșii, dar și din zonele galbene, iar unii dintre ei au venit pe rute ocolite și nu au declarat autorităților de unde vin. Au fost situații când nu au respectat măsurile dispuse de autoritățile medicale și publice, nu au respectat izolarea la domiciliu.

De aseară (luni – n.r.) au fost institute zece puncte fixe, plus filtre de intrare în municipiul Suceava și în cele opt comune limitrofe. Sunt echipe mixte, formate din cadre ale Poliției, Jandarmeriei, cadre MApN, Poliție de frontieră și Poliție locală. Am dezvoltat o zonă de protecție până la limita județului, pe principiul nu intră și nu iese nimeni din județul Suceava.

Fac un apel la locuitorii din Suceava la calm și la rațiune. Este important să știm că serviciile publice nu vor fi oprite, precum și aprovizionarea”, a mai spus prefectul Alexandru Moldovan.

Faptul că la Spitalul din Suceava au fost zeci de decese de COVID-19 neraportate către autorități a fost recunoscut și de managerul unității medicale, Florin Filip.

”Din datele pe care le avem, până ieri am avut 20 de decese, în ultima săptămână. Voi clarifica cu DSP-ul și vom reveni cu un comunicat pentru a lămuri situația”, a declarat acesta pentru presa locală.

Amintim că luni seară a fost adoptată o nouă ordonanță militară prin care a fost institută carantina totală în municipiul Suceava și alte localități limitrofe. Este vorba despre comunele Adâncata, Salcia, Ipotești, Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei.

