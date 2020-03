Secretarul de stat în Ministerul Sănătății Nelu Tătaru a declarat, miercuri, la converința privind ultimele restricții impuse și măsuri luate pentru limitarea răspândirii coronavirusului în România, că suntem în scenariul doi, adică între 26 și 100 de cazuri de îmbolnăviri. Asta înseamnă că va începe triajul bolnavilor în spitale.

