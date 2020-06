La finalul lunii trecute, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că suspendă folosirea clorochinei în studiul global cu privire la tratamentele pentru persoanele infectate cu COVID-19, după ce testele aplicate pe scară largă au indicat efecte secundare foarte grave - riscuri mai mari de probleme cardiace și deces în rândul pacienților infectați cu coronavirus și tratați cu clorochină sau hidroxiclorochină.

Acum, la doar 9 zile distantă de la această decizie, OMS a anunțat reluarea studiilor clinice asupra hidroxiclorochinei.



Mai exact, după analiza "datelor disponibile privind mortalitatea", membrii Organizației au concluzionat că „nu există niciun motiv pentru a modifica protocolul studiilor clinic”, după cum a anunțat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Avertisment UE: Hidroxiclorochina și clorochina pot avea ”potențiale efecte secundare letale”

Agenția Europeană a Medicamentului a avertizat constant împotriva folosirii hidroxiclorochinei pentru a trata pacienții infectați de COVID-19, făcând referire la „potențiale efecte secundare letale”, în special în cazul utilizării unor doze ridicate.



Mai exact, s-a constatat că atât clorochina cât și hidroxiclorochina cauzează aritmie cardiacă, o condiție care poate fi agravată dacă alături de aceste medicamente se mai administrează și altele, precum antibioticul azitromicină.

Hidroxiclorichina a fost intens uzitată, mai ales în Statele Unite, cea mai afectată țară de pe Glob de pandemia de coronavirus, pentru a trata problemele respiratorii asociate cu COVID-19, mai ales după ce președintele Donald Trump a lăudat tratamentul.

Studiile efectuate sub egida Institutului Național de Sănătate arată însă contrariul, faptul că utilizarea sa a dus la o incidență a morbidității mai ridicată în rândul pacienților pe care s-a folosit un astfel de tratament. Mai mult, s-ar fi constatat și probleme cu ficatul și rinichii, deteriorarea neuronilor și scăderea glicemiei în sânge.

Tratamentul cu hidroxiclorochină, interzis în Franța

La sfârșitul lunii trecute, Olivier Veran, ministrul francez al Sănătăţii, a solicitat revizuirea folosirii hidroxiclorochinei pentru tratarea pacienţilor infectați cu COVID-19, în urma publicării în jurnalul medical britanic The Lancet a unui studiu care avertizează asupra ineficacităţii şi riscurilor sale, scrie 20minutes.fr

O săptămână mai târziu, guvernul francez revoca decretul prin care autoriza spitalele să prescrie medicamentul controversat pentru pacienții cu SARS-CoV-2.

Ulterior, revista medical s-a dezis de studiul controversat pe care l-a publicat, recunoscând doar că asupra acestui studiu planează "întrebări importante".



Imediat după apariția studiului, numeroși cercetători din întreaga lume și-au exprimat îndoielile legate de acest tratament, afirmând, într-o scrisoare deschisă publicată pe 28 mai, că studiul „a ridicat îngrijorări cu privire la metodologia și integritatea datelor folosite”.

Ce se întâmplă în România cu hidroxiclorochina, după ce OMS a suspendat testele

Contactat de B1.RO, medicul Emilian Imbri, managerul spitalului de boli infecţioase “Victor Babeş” a explicat că decizia OMS nu înseamnă automat că administrarea medicamentului a fost interzisă, ci reprezintă doar o pauză de la efectuarea studiilor clinice.

De asemenea, acesta a mai precizat că în România s-a folosit și continuă să se folosească hidroxiclorochina sub o strictă supraveghere medicală, având în vedere o serie de reacții adverse.

„Acest medicament este acceptat de către Comisia care a stabilit o orientare națională referitoare la schemele de tratament. La noi în România este acceptată hidroclorochina, se folosește. Știți bine că au fost și momente când noi am spus că nu este bine să se spună numele medicamentului, dar între timp s-a publicat și s-a anunțat peste tot pe media, au vorbit și reprezentanții farmaciilor despre asta.

Dar, medicamentul nu este interzis. Acesta se folosește însă în spital, sub control medical sau sub observație medicală. Nu se recomandă sub nicio formă a se lua după ureche, așa cum ia lumea noastră, pentru că a auzit că a luat vecinul sau altcineva pentru că el este un medicament care are și contraindicații și poate să producă și unele tulburări de ritm cardiac și de activitate cardiacă. Aceasta este problema”, a explicat Emilian Imbri.