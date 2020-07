CORONAVIRUS | Timișoara: A treia unitate mobilă de terapie intensivă, instalată la Spitalul Victor Babeș

Sâmbătă a fost instalată la Timișoara, în curtea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie “Dr. Victor Babeș”, a treia unitate mobilă de terapie intensivă, în urma creșterii alarmante a cazurilor de coromavirus și a ocupării paturilor din spitale.

Unitatea va da posibilitatea spitalului de a gestiona numărul constant în creștere de pacienți critici internați ca urmare a infecției cu noul coronavirus.

Potrivit unui anunț al lui Raed Arafat, transmis pe pagina sa de Facebook, alte două unități de terapie intensivă au fost instalate la Ploiești și la Galați. De asemenea, mai este una ținută în rezervă, care va fi trimisă unde va apărea nevoia.

Virgil Musta: ”Spitalul Victor Babeș din Timişoara a ajuns în situația dificilă de a nu mai avea loc pentru pacienții infectați cu SARS-CoV-2”

Reamintim că, Virgil Musta, șeful Secției de Boli Infecțioase de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, a declarat, vineri, că unitatea medicală a ajuns în situația de a nu mai avea loc pentru pacienții infectați cu noul coronavirus.

Medicul a scris, pe grupul de Facebook City Doctors, că numărul de cazuri de infecție Covid-19 au crescut alarmant și în județul Timiș. Totodată, a crescut și numărul de forme severe și critice, precum și de decese.

Virgil Musta explicat de ce Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara a devenit neîncăpător pentru pacienții testați pozitiv pentru noul virus.

"Vorbind de Spitalul Victor Babeș din Timișoara, în primul rând, aici sunt de fapt 5 clinici, 2 de Boli Infecțioase, 2 de Pneumologie și una de Chirurgie Toracică. În perioada de vârf a pandemiei din martie-aprilie, întreg Spitalul Victor Babeș a fost transformat în Spital Covid, astfel încât toți pacienții care erau internați aici cu alte boli au fost transferați la alte spitale, iar aici am reorganizat fluxurile necesare și am adaptat întreaga capacitate pentru a primi și trata numai pacienți Covid. În acele condiții, am avut o capacitate de 240 paturi pe sectie și 12 paturi pe terapie intensivă.

Ulterior, după ce numărul pacienților covid a început să scadă în zona noastră, am refăcut circuitele și organizarea în aceste cinci clinici și le-am repus la dispoziția bolnavilor non-covid, care aveau (și au) nevoie urgentă de îngrijire și spitalizare (atat pe sectie, cât si pe ATI) în specialitățile pe care le asiguram, astfel că am păstrat doar în cadrul Clinicilor de Boli Infecțioase o zonă dedicată numai pacienților covid, care totaliza 50 paturi și 5 paturi pe terapie intensivă”, a scris el.

În acest context, potrivit lui Virgil Musta, zona dedicată Covid a devenit neîncăpătoare, atât pe secție, cât și pe ATI și ”va trebui să reconfigurăm din nou circuitele și organizarea și să extindem din nou paturile de pe secții și de pe ATI dedicate numai covid, fiind nevoiți din nou să transferăm către alte spitale pacienții internați cu alte afecțiuni”.

Marcel Vela: Niciun pacient care necesită terapie intensivă nu rămâne pe dinafară

La inaugurarea Unităţii Mobile de Terapie Intensivă de la Timişoara a participat și Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, care a declarat că niciun pacient care are nevoie de terapie intensivă, indiferent dacă este testat pozitiv pentru coronavirus sau suferă de altă boală, nu o să rămână netratat.

”Tehnic, există această organizare de a extinde capacitatea secţiilor de TI prin mai multe metode - mobile, fixe, avem în plan încă o variantă de a extinde prin construcţii modulare secţii de TI amplasate în jurul marilor spitale sau a celor care se ocupă de acest domeniu, pentru că este foarte importantă şi mâna de lucru - specialiştii, şi nu în ultimul rând, se va proceda şi la transferul bolnavilor, indiferent dacă sunt cu COVID sau alte boli care necesită terapie intensivă, în alte spitale pentru a fi trataţi în mod eficient. Niciun pacient nu rămâne pe dinafară”, a spus Marcel Vela