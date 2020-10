CORONAVIRUS | Tudor Ciuhodaru: ”Dacă nu testăm suntem condamnați. Suntem deja pe un teren minat” (VIDEO)

Tudor Ciuhodaru, medic la Spitalul Clinic de Urgență ”Nicolae Oblu” din Iași, a declarat, joi, în contextul creșterii alarmante a cazurilor de coronavirus, că suntem pe un teren minat, acesta considerând că ”dacă nu testăm suntem condamnați”.

Medicul menționează că este nevoie de un număr de teste pentru depistarea Covid-19 mai mare.

”Eu am spus-o de la începutul acestei pandemii și nu am spus-o doar eu, a spus și Organizația Mondială a Sănătății (OMS), dacă nu testăm suntem condamnați.Propun, din nou, un Program Național de Testare Extinsă, eficientă, gratuită, de care să beneficieze toți românii, pentru că o testare extensie, dublată de izolare voluntară, ar duce la întreruperea tuturor lanțurilor epidemiologice și ne putem uita că suntem deja pe un teren minat. Evoluția numărului de cazuri din România arată clar că strategia actuală este greșită, iar, în continuare, testăm puțin și prost. Valorile ar trebui să depășească 0,1% din populație, sunt recomandările Uniunii Europene, iar noi vedem că prin acea definiție de caz asimptomaticii sunt excluși de la testare, testarea extinsă este blocată, testăm doar în zone vulnerabile cu risc epidemiologic crescut, în spitale, în cămine pentru vârstnici, unde numărul de cazuri este mai mare decât în populația generală, dar, în schimb, nu-i depistăm pe cei care sunt printre noi adevărate bombe biologice și care transmit boala mai departe”, a declarat Tudor Ciuhodaru, pentru B1 TV.

