CORONAVIRUS | Un centru nou pentru victimele violenței domestice, amenajat în Capitală (VIDEO)

Primăria Capitalei a amenajat un nou centrul pentru victimele violenței domestice din București. Este vorba despre o clădire nouă, cu o capacitate de 100 de locuri.

Totul, în contextul în care restricțiile impuse de autorități în perioada stării de urgență instituită ca urmare a crizei generate de noul coornavirus au dus la înmulțirea cazurilor de violență în familie.

”Din păcate, izolarea a crescut numărul de situații în care apar nefericitele violențe domestice”, a declarat primarul Gabriela Firea, care a precizat că, în acest moment, în centru se află opt aduți și 14 copii.

”Situația în care ne aflăm a făcut ca numărul femeilor care sună să ceară ajutor, să ceară un acoperiș deasupra capului ca să nu mai fie în același domiciliu cu soțul agresor a crescut foarte mult. Suntem, în acest moment, pregătiți să preluăm orice sesizare din partea femeilor din Bucrești care ne solicită acest lucru și le garantăm că, cel puțin în acest centru, vor avea parte de un climat de siguranță pentru ele și pentru copiii lor. Este o perioadă foarte grea, atât pentru femei, cât pentru copii. Ei stau înăuntru, nu ies niciodată din acest centru”, a declarat, la rândul său Cosmina Simean, director general al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB).

Amintim că în România au fost confirmate, până miercuri, la ora 13.00, 2.460 de cazuri de infectare cu virusul COVID – 19. Este vorba despre 215 cazuri noi față de raportarea făcută de Grupul de Comunicare Strategică, marți, la aceeași oră.

