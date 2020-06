CORONAVIRUS | Vești bune de la Timișoara: Spitalul Boli Infecțioase "Victor Babeș" mai are doar 15 pacienți cu COVID-19 și va începe să primească și persoane cu alte afecțiuni (VIDEO)

Vin veşti bune de la Spitalul Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Timișoara. Doar 15 persoane infectate cu noul coronavirus mai sunt internate acolo. Tocmai de aceea, unitatea va trata din această săptămână și alți pacienți. Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Virgil Musta, medic primar boli infecţioase la spitalul din Timișoara, a declarat că secția de Pneumologie a unității sanitare va primi și pacienți care nu sunt infectați cu noul coronavirus.

”Trebuie totuși să fim precauți și să fim pregătiți dacă cumva vom avea, în continuare, pacienți. Într-adevăr, avem numai 15 pacienți (cu COVID-19 – n.r.) la ora actuală și niciunul la terapie intensivă. Toți sunt cu o stare generală relativ bună și așteptăm să se negativeze și acești pacienți și să plece acasă. (...) Urmează ca Direcția de Sănătate Publică să dea acceptul prin care clinica de Pneumologie să iasă de sub tratamentul COVID și să se ocupe de pacienții cronici cu boli pulmonare și de cei cu tuberculoză. Clinica de boli infecțioase rămâne dedicată COVID-19, urmând ca, luna viitoare, în funcție de evoluția cazurilor, parțial să rămână COVID și, parțial să intre în circitul obișnuit al pacienților de boli infecțioase”, a declarat Virgil Musta.

Medicul a vorbit și despre experiența de a trata persoane contaminate cu SARS-CoV-2, în condițiile în care modul în care au fost tratați pacienții cu coronavirus la Timișoara a fost dat deseori drept exemplu.

”Experiența este a unei echipe care a fost dedicată și a acționat profesionist, a fost bine pregătită și de aici au venit și rezultatele. Medicii infecționiști și pneumologi, întreg personalul de asistente și infirmiere, toți au fost foarte serioși, au luat în serios această bătălie”, a mai spus Virgil Musta.

De peste două luni, în Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara sunt internați doar pacienți infectați cu coronavirus. În ultima perioadă, însă, numărul acestora a fost în scădere, astfel că au început demersurile pentru ca unitatea medicală să reia și tratamentul persoanelor care suferă de alte afecțiuni.

Și tot de la Timișoara vine speranța legată de descoperirea unui vaccin anti-COVID-19. Asta în condițiile în care centrul OncoGen din acest oraș a dezvoltat o posibilă variantă de vaccin care a și fost testat, iar primele teste ar fi avut rezultate favorabile. De altfel, la finalul lunii mai, centrul din Timișoara anunța, într-un mesaj pe Facebook, că a semnat un parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” pentru a crea un posibil vaccin românesc împotriva noului coronavirus.

“Împreună facem tot posibilul pentru a dezvolta producţia de vaccinuri în ţara noastră, inclusiv a vaccinului împotriva Covid-19 dezvoltat de Centrul OncoGen. Avem convingerea că Institutul Cantacuzino poate contribui substanţial la materializarea acestor obiective prin reînceperea producţiei de vaccinuri”, a transmis Virgil Păunescu, directorul centrul OncoGen din Timişoara, într-o postare pe Facebook.

Potrivit datelor transmise, marți, de Grupul de Comunicare Strategică, în județul Timiș au fost confirmate, până acum, peste 500 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.

La nivel național, numărul persoanelor contaminate a depășit 19.500, iar bilanțul deceselor este, la ora transmiterii acestei știri, de 1288. În același timp, de la începutul epidemiei, peste 13.500 de români testați pozitiv pentru COVID-19 au fost declarați vindecați.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.