CORONAVIRUS | Vești bune în plină pandemie: Focarul de COVID-19 de la Spitalul Militar din Focșani a fost stins. Două spitale din județul Alba au raportat vindecarea tuturor cadrelor medicale infectate (VIDEO)

Vești bune de la Spitalul din Focșani, acolo unde, pe 12 aprilie, s-a instituit o conducere militară pentru a face față crizei provocate de noul coronavirus. Focarul de COVID-19 de la unitatea medicală a fost stins, iar din acest moment, activitatea urmează să se desfășoare normal.

În total, la Spitalul Militar de Urgență din Focșani au fost infectate cu noul coronavirus 43 de persoane, dintre care 30 de cadre medciale și 13 angajați ddin rândul personalului auxiliar. În acest moment, 30 de persoane au fost declarate vindecate, iar alte cadre medicale așteaptă ca ultimele teste să iasă negative. Acestea se află în izolare la domiciliu, starea lor de sănătate fiind bună.

”Spitalul este complet operațional, după ce focarul epidemiologic a fost stins și au fost reabilitate circuitele funcționale și executate proceduri de dezinfecție de nivel înalt, prin nebulizarea tuturor spațiilor și igienizarea completă. Activitatea medicală se desfășoară în condiții optime de siguranță pentru întreg personalul medical și pacienții care se adresează spitalului, iar personalul care a fost inițial infectat cu virusul SARS-CoV-2 a primit aviz epidemiologic pentru reintrarea în activitate, după ce rezultatele a minim două serii de teste RT PCR au fost negative”, au transmis reprezentanții Spitalului Militar de Urgență Focșani, printr-un comunicat de presă.

Probleme de sănătate au în continuare trei cadre medicale, care sunt internate în secții de boli infecțioase. Din nefericire, din rândul angajaților acestui spital, o femeie de 48 de ani, personal auxiliar, confirmată cu coronavirus, a murit.

Fostul director al Spitalului, Constantin Mândrilă, a fugit din carantină după ce a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Acesta s-a ales cu un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor.

Între timp, vin vești bune și din județul Alba, unde două spitale au raportat vindecarea tuturor cadrelor medicale infectate cu noul coronavirus. Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia a anunțat că testul de COVID-19 la care a fost supus și ultimul infirmier bolnav a ieșit negativ. Acesta era internat în secția special amenajată pentru îngrijirea pacienților suspecți de COVID-19 și se pregătește acum de externare.

De la începutul pandemiei, la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, au fost testate în jur de 450 de cadre medicale.

Nici la Spitalul din Aiud nu mai sunt cadre medicale infectate cu noul coronavirus. Asta după ce două asistente de la unitatea medicală, care erau bolnave, au fost testate negativ.

Până sâmbătă, în județul Alba au fost depistate 158 de persoane infectate cu noul coronavirus, un număr redus comparativ cu cele înregistrate în alte județe.

Potrivit raportării transmise sâmbătă, la ora 13.00 de Grupul de Comunicare Strategică, în România au fost cofirmate 10.635 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, cu 218 mai multe față de raportarea transmisă vineri, la aceeași oră.

Bilanțul deceselor a ajuns la 608.

Pe de altă parte, de la debutul pandemiei, 2.890 de români au fost declarați vindecați.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.