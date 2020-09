CORONAVIRUS | Violeta Alexandru: Pentru cele mai recente măsuri am redus termenul de plată la 10 zile maxim

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, pe pagina sa de Facebook, că a fost redus la 10 zile termenul de plată pentru ultimele măsuri adoptate, respectiv timp flexibil de muncă, sprijin pentru zilieri sau pentru lucrătorii sezonieri.

Violeta Alexandru: Sunt foarte atentă ca măsurile de sprijin să ajungă în cel mai scurt timp şi fără efort major la aceştia

Ministrul Muncii a afirmat că este foarte atentă ca măsurile de sprijin să ajungă în cel mai scurt timp şi fără efort major la aceştia, iar în ceea ce privește cele mai recente măsuri, ea a spus că a redus termenul de plată la 10 zile maxim.

”Sunt foarte atentă ca măsurile de sprijin, pe care le-am reglementat pentru angajaţii şi angajatorii afectaţi în urma pandemiei Covid, să ajungă în cel mai scurt timp şi fără efort major la aceştia. Am depus toate eforturile ca mecanismul de depunere a documentelor să fie facil, fără drumuri la instituţii, fără documente peste documente de verificare, iar plata să se facă în cel mai scurt timp. Spre exemplu, în cazul celor mai recente măsuri – cele privind timp flexibil de muncă, sprijin pentru zilieri sau pentru lucrătorii sezonieri – am redus termenul de plată la 10 zile maxim”, a scris Violeta Alexandru pe rețeaua de socializare.

Totodată, aceasta a cerut celor interesaţi de aceste măsuri de sprijin să depună electronic documentele necesare.

”Rog angajatorii, care doresc să aplice pentru obţinerea acestor forme de sprijin pentru angajaţii lor, să completeze ELECTRONIC formularele, să le semneze olograf sau cu semnătura electronică, dar să folosească formularele inteligente disponibile la aici.gov.ro. Procedând astfel, se reduce timpul alocat procesării cererilor, care, altminteri, ar fi prelucrate manual. În spatele platformei aici.gov.ro se află un efort al echipei Ministerului Muncii de a introduce automatizarea proceselor în administraţie. Acest lucru permite plata într-un termen scurt. Atunci când cererile sunt completate cu pixul şi transmise pe email, acestea sunt procesate manual ceea ce conduce la prelungirea termenelor de verificare şi, în final, de plată”, a menționat ministrul.

Oficialul a mai spus că, în cazul sprijinului pentru telesariaţi, 70% dintre cererile primite în prima săptămână au fost completate de mână, cu pixul, ”ceea ce îngreunează procesarea acestora şi duce la prelungirea timpului de plată”.

Ministrul Muncii, măsuri de sprijin pentru angajatorii ale căror comenzi sunt încă sub nivelul pe care îl aveau înainte de perioada de criză

Amintim că, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a prezentat situația de la finalul lunii august a aplicării măsurilor luate de Guvern în contextul epidemiei de coronavirus, precum și măsurile avute în vedere pentru sprijinirea angajaților și angajatorilor în perioada următoare. Una dintre măsurile despre care a vorbit Violeta Alexandru este cea a șomajului tehnic pentru care s-au făcut, până acum, plăți de peste 4,8 miliarde de lei, cei mai mulți beneficiari provenind din marile orașe ale țării. De asemenea, ministrul a precizat că Guvernul are în vedere sprijinirea angajatorilor ale căror comenzi sunt încă sub nivelul pe care îl aveau înainte de perioada de criză.

”Începând din luna martie, prin Ministerul Muncii s-au făcut plăți pentru șomajul tehnic, adică pentru salariații având contractele de muncă suspendate temporar în condițiile pandemiei și pentru profesioniștii a căror activitate a fost suspendată. Am gestionat măsuri care au venit în sprijinul părinților având copii până la 12 ani și care au fost acasă, am venit cu o serie de măsuri de sprijin pentru acoperirea costurilor salariale pentru aceste persoane. Am gestionat măsura imediat următoare șomajului tehnic, adică am acordat 41,5% din câștigul salarial al unei persoane care se aflase în șomaj tehnic și care revenea în activitate.

Pentru șomajul tehnic, la începutul stării de urgență, având o serie de domenii cărora ne-am adresat cu această măsură (...), am efectuat plăți de peste 4,8 miliarde de lei pentru 1,3 milioane de beneficiari. Cele mai multe plăți s-au făcut în București, în Cluj, în Timiș, orașe cu mari angajatori. Au rămas, după încetarea stării de urgență, un număr redus de domenii, iar acum menținem măsura doar pentru câteva. Ca urmare a deciziei de joi luate în Guvern, rămân închise barurile, discotecile, cluburile în spații închise, doar salariaților acestor unități economice urmând să li se aplice măsura șomajului tehnic”, a declarat Violeta Alexandru. Dana Budeanu A IZBUCNIT ÎN LACRIMI în direct la TV. ULUITOR, ce s-a întâmplat