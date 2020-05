Președintele Partidului Dreapta Liberală, Viorel Cataramă, s-a ales cu un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor, după ce a mers în satul Bărbuleşti, din județul Ialomiţa, unde a intrat în contact cu persoane infectate cu noul coronavirus. Cataramă a făcut acest lucru pentru că vrea să se contamineze cu COVID-19 pentru a demonstra, susține el, că nu va păți nimic.

Între-o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV, acesta a explicat că vrea să arate astfel, că măsurile restrictive impuse de autorități nu fac decât să ducă la prăbușirea economiei României și la sărăcirea populației. Viorel Cataramă este de părere că autoritățile ar fi trebuit să-i lase pe cetățeni să-și desfășoare activitatea în mod normal și să se aleagă opțiunea imunizării de grup.

”Am vrut să demonstrez că metoda aleasă de autoritățile statului român de a falimenta România și de a suspenda drepturile și libertățile fundamentale ale oamenilor este greșită, populația suferă în mod incorect pentru că, cu aceleași rezultate, puteam să mergem să ne creștem economia și să le lăsăm oamenilor libertățile fundamentale.

Trebuia procedat altfel, trebuia urmată calea imunizării de grup, cum au făcut alte țări cu foarte bune rezultate. Noi am mers pe o cale greșită care are drept consecință astăzi falimentarea României, distrugerea capitalului românesc și suspendareaa drepturilor și libertăților fundamentale ale oamenilor. Până la urmă, întrebarea este ce a urmărit clasa politică pentru a falimenta România și pentru a scădea nivelul de trai și veniturile atâtor români”, a spus Viorel Cataramă.

Politicianul mai susține că statul trebuia să ia măsuri doar în cazul persoanelor vulnerabile în fața coronavirusului.

”Trebuia ca statul să se ocupe de persoanele vulnerabile, care sunt într-un număr destul de mic, raportat la întreaga populație. Restul populației trebuia să fie informată, sfătuită, dar trebuia să fie lăsată să muncească, să circule, să aibă acces la învățământ, la sănătate, la cultură, la sport. Asta era soluția corectă, pentru că noi am ajuns în situația din care am plecat. Există coronavirus și nu există vaccin. În momentul în care trecem de această perioadă, prăbușiți economic, cu populație sărăcită, o luăm de la capăt cu aceleași probleme. Cu toții vom da piept cu coronavirusul. Majoritatea dintre noi ne vom autoimuniza, iar restul vor suferi consecințe și vor trebui să fie protejați, tratați de către stat.

Eu nu promovez îmbrățișările în spațiul public. Eu am vrut să mă autoinfectez cu coronavirus ca să demonstrez că nu pățesc nimic. (...) Eu spun că nu trebuia să închidem România, să ținem oamenii arestați în casă, în loc să-i lăsăm să muncească. Am ferma convingere că nu voi păți nimic pentru că sunt un bărbat sănătos, fără alte afecțiuni”, a mai declarat Cataramă.

La remarca moderatorului Tudor Mușat, potrivit căruia, prin atitudinea sa, Viorel Cataramă contrazice punctul de vedere al autorităților medicale care spun că nimeni nu este ferit de infectarea cu noul coronavirus sau de complicațiile bolii, acesta a răspuns: ”Orice persoană, că este academician, profesor, în prezent își dă cu presupusul în ceea ce privește coronavirusul. Nimeni nu are o certitudine, nimeni nu are o expertiză, nu există un vaccin sau un leac”.

De altfel, nici soția lui Viorel Cataramă, medicul Adina Alberts, nu este de acord cu opțiunea acestuia de a se infecta voluntar cu SARS-CoV-2. Într-o postare recentă pe Facebook, acesta a explicat că a decis să se mute din casa în care locuiește alături de partenerul său, alegând să se protejeze atât pe ea cât și pe fetița lor.

