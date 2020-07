CORONAVIRUS | Virgil Musta, despre creșterea numărului de infectări: Dacă așteptăm ca spitalele să poată face față acestor cazuri, ne înșelăm (VIDEO)

Șeful Secției de Boli Infecțioase de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, Virgil Musta, a declarat, în cadrul emisiunii ”Bună, România”, moderată de Radu Buzăianu, în contextul creșterii numărului de infectări cu noul coronavirus, că oamenii se înșeală dacă așteaptă ca spitalele să poată face față acestor cazuri.

Șeful Secției de Boli Infecțioase de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara a mai menționat că România se află într-o pantă ascendentă, iar singura soluție pentru a ține virusul sub control este respectarea regulilor sociale.

”Suntem pe o pantă ascendentă a pandemiei și în fiecare zi avem un nou record. Singura soluție este să respectăm regulile pentru că, dacă așteptăm ca spitalele să poată face față acestor cazuri, ne înșelăm”, a precizat medicul.

Acesta a mai spus că singura variantă este ca oamenii să lupte să nu se îmbolnăvească, ”și pentru asta trebuie să ducem o luptă intensă în comunitate, de a înțelege că virusul există, că formele grave există, că nu suntem periclitați dacă cumva purtăm mască sau respectăm regulile de protecție”.

