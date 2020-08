CORONAVIRUS | Virgil Musta: Ne confruntăm cu o situație dificilă, nu mai știm unde să internăm pacienții (VIDEO)

Virgil Musta, medic infecționist la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, a declarat că județul Timiș se confruntă cu o situație dificilă, nemafiind locuri în spitale pentru pacienții testați pozitiv pentru noul coronavirus.

În contextual creșterii numărului de noi cazuri, doctoral a menționat că este necesar să fie respectate cele trei reguli, respectiv păstrarea distanței, spălarea mâinilor și purtarea măștilor.

”Acele reguli (păstrarea distanței, spălarea mâinilor și purtarea măștilor, n.r.) nu cred că sunt chiar atât de greu de respectat. Cred că trebuie să lucrăm mult mai mult în a le explica oamenilor că nu există nicio altă soluție decât prevenția în situația actuală a pandemiei, pentru că ne confruntăm cu un număr foarte mare de cazuri în comunitate. Sunt mulți asimptomatici, pe care nu îi știm și care stau lângă noi, și dacă nu purtăm masca și nu păstrăm distanțarea socială ne îmbolnăvim”, a afirmat Virgil Musta.

El a dat exemplu județul Timiș, în care, potrivit acestuia, nu mai sunt locuri în spitale.

”Spitalele sunt pline, de exemplu, la noi, în Timiș, spitalul Victor Babeș nu mai are locuri, spitalul CFR nu are locuri, sitalul Militar, și el, mai are 1 – 2 locuri. Ne confruntăm cu o situație dificilă, nu mai știm unde să internăm pacienții. Dăm drumul unor pacienți care, cât de cât, sunt mai bine și, imediat, se internează alții care necesită intervenție medicală specializată”, a spus medicul.

