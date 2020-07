CORONAVIRUS | Virgil Musta: ”Spitalul Victor Babeș a ajuns în situația dificilă de a nu mai avea loc pentru pacienții infectați cu SARS-CoV-2”

Virgil Musta, șeful Secției de Boli Infecțioase de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, a declarat că unitatea medicală a ajuns în situația de a nu mai avea loc pentru pacienții infectați cu noul coronavirus, acest lucru datorându-se faptului că o parte dintre concetățeni nu repectă măsurile de protecție socială.

Spitalul Victor Babeș din Timișoara nu mai are loc pentru pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2

Medicul a scris, pe grupul de Facebook City Doctors, că numărul de cazuri de infecție Covid-19 au crescut alarmant și în județul Timiș. Totodată, a crescut și numărul de forme severe și critice, precum și de decese.

”Toate acestea se datorează și faptului că o parte dintre concetățeni nu repectă nicio regulă, dând crezare fake news-urilor, teoriilor conspirației sau falselor îndemnuri la libertate”, a menționat Virgil Musta.

Acesta a mai precizat că fiecare este liber să facă ce vrea cu viața și sănătatea lui, ”până în punctul în care pui în pericol sănătatea celorlalți”.

Șeful Secției de Boli Infecțioase de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara este convins că marea majoritate a populației a înțeles corect situația, este responsabilă și respectă regulile, însă el spune că există și destui care nu o mai fac, iar acest lucru riscă să creeze probleme majore tuturor, deoarece crește numărul de infectări, respectiv spitalele și secțiile de ATI devin neîncăpătoare.

”În afara faptului că această extindere a pandemiei la noi în țară determină suferință fizică și psihică pentru o parte din cei infectați (nu știm cum reacționează organismul fiecăruia), vine la pachet și cu restul inconvenientelor legate de îngreunarea sau chiar interzicerea circulației în afara țării, pentru vacanțe sau în alte scopuri”, a afirmat Virgil Musta.ESTE SAU NU AFECTATĂ RESPIRAȚIA DE PURTAREA MĂȘTII? UN MEDIC CHIRURG A FĂCUT ANUNȚUL

De ce Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara a devenit neîncăpător pentru pacienții infectați cu SARS-CoV-2

Medicul explicat de ce Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara a devenit neîncăpător pentru pacienții testați pozitiv pentru noul coronavirus, virusul care a izbucnit în China la finalul anului 2019 și s-a răspândit rapid la nivel global.

”Vorbind de Spitalul Victor Babeș din Timișoara, în primul rând, aici sunt de fapt 5 clinici, 2 de Boli Infecțioase, 2 de Pneumologie și una de Chirurgie Toracică. În perioada de vârf a pandemiei din martie-aprilie, întreg Spitalul Victor Babeș a fost transformat în Spital Covid, astfel încât toți pacienții care erau internați aici cu alte boli au fost transferați la alte spitale, iar aici am reorganizat fluxurile necesare și am adaptat întreaga capacitate pentru a primi și trata numai pacienți covid. În acele condiții, am avut o capacitate de 240 paturi pe sectie și 12 paturi pe terapie intensivă.

Ulterior, după ce numărul pacienților covid a început să scadă în zona noastră, am refăcut circuitele și organizarea în aceste cinci clinici și le-am repus la dispoziția bolnavilor non-covid, care aveau (și au) nevoie urgentă de îngrijire și spitalizare (atat pe sectie, cât si pe ATI) în specialitățile pe care le asiguram, astfel că am păstrat doar în cadrul Clinicilor de Boli Infecțioase o zonă dedicată numai pacienților covid, care totaliza 50 paturi și 5 paturi pe terapie intensivă”, a scris el.

Astfel că, potrivit lui Virgil Musta, zona dedicată Covid a devenit neîncăpătoare, atât pe secție, cât și pe ATI și ”va trebui să reconfigurăm din nou circuitele și organizarea și să extindem din nou paturile de pe secții și de pe ATI dedicate numai covid, fiind nevoiți din nou să transferăm către alte spitale pacienții internați cu alte afecțiuni”.

”Dacă capacitatea de la noi va fi ocupată (situație pe care evident că nu ne-o dorim), vom avea nevoie de ajutor de la spitalele desemnate ca fiind de suport pentru pacienți covid (ex. Spitalul CFR sau chiar Spitalul Militar de campanie)”, a completat medicul.

Creștere alarmantă a cazurilor de coronavirus în România

Reamintim că, în ultimele săptămâni, România se confruntă cu o acceleare a cazurilor de Covid-19.

Astfel că, România a depășit un nou record al infectărilor cu noul coronavirus, respectiv 799 de noi îmbolnăviri au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, din 18.986 de teste prelucrate, potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategică (GCS) în raportul zilnic.

La ATI, în acest moment, sunt internați 273 de pacienți.

De asemenea, în ultime 24 de ore, 17 pacienți cu COVID-19 au decedat. În total, la nivel național, bilanțul contaminărilor a ajuns la 35.802.

Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.598 au fost externate, dintre care 22.312 de pacienți vindecați și 2.286 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare. De asemenea, până în acest moment, 823 de persoane testate pozitiv pentru infecția cu noul coronavirus au fost externate la cerere.