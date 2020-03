Virusologul Molnar Geza a declarat miercuri, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu, că un prim vârf al cazurilor de coronavirus din România va fi înregistrat în următoarele zile, urmând ca un al doilea val să apară după Paști.

”Din punct de vedere epidemiologic, în primele 2-3 săptămâni, am avut legăturile epidemiologice cu cei veniți din străinătate. Acolo s-au derulat ireproșabil anchetele. (...)

Primul val urmează acum, în săptămâna aceasta și în maximum 10 zile. Al doilea val va urma după 7-14 zile după Sărbătorile Pascale. Între aceste două valuri va exista un platou care încă nu este o descendență și nu este sfârșitul epidemiei”, a explicat specialistul.

Întrebat de ce estimează că al doilea vârf va apărea după Sărbătorile Pascale, Molnar Geza a precizat: ”Din două motive. Unul pentru cei care vin din străinătate, mai ales din zonele roșii, și în al doilea rând pentru obiceiul poporului român este ca de Paști să socializeze, se deplasează în mediul rural, are întâlniri familiale. (...) În România, au intrat în ultimele zile 48.000, dar de carantinat nu au fost decât 20.000”.

Până miercuri, la ora 13.00, în România au fost raportate 906 cazuri de contaminare cu noul coronavirus. Este vorba despre o creștere cu 144 față de numprul cazurilor anunțate marți, la aceeași oră. Pacienții nou confirmați au vârsta cuprinsă între 3 ani și 79 de ani.

Totodată, Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că dintre cele 906 persoane confirmate pozitiv, 86 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 23 la București, 6 la Craiova, 2 la Constanța, unul la Cluj și unul la Iași).

În același timp, pe teritoriul României 6.061 de persoane se află în carantină, în timp ce 100.199 sunt în izolare la domiciliu.

Până miercuri, 14 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 și cu boli cronice preexistente, internate în spitale din București, Iași, Suceava, Arad, Craiova, Timișoara și Bacău, au decedat.

