Zborurile de pe Aeroportul Iași care duc muncitori români în Germania au primit aviz din partea Ministerului Transporturilor, așa cum a cerut premierul Ludovic Orban pe timpul restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus.

Directorul Aeroportului Iași, Cătălin Bulgariu, a declarat pentru B1 TV că, după situația confuză de vineri dimineață, s-a primit avizarea de care era nevoie pentru operarea curselor charter spre Germania.

Potrivit acestuia, la prânz pleacă un avion cu români către Baden-Baden, iar la ora 17.00 va mai fi un zbor către Nurnberg și la ora 18.00 unul către Dusseldorf.

Pe Aeroportul Iași, pentru cursa de Baden-Baden erau anunțate 189 de persoane, iar pentru cursele de Nurnberg și Dusseldorf sunt câte 180 de persoane.

La momentul actual, în Aeroportul Iași sunt undeva la 250-300 de persoane, a precizat Cătălin Bulgariu.

"Din acest punct de vedere noi ne-am organizat și avem fluxul de pasageri făcut din parcare până pe aleile aerogării, astfel încât să putem păstra distanțarea socială între pasageri", a spus directorul Aeroportului Iași.

Mai mult, Bulgariu a spus că au fost luate camerele cu termoviziune de la terminalul sosiri și au fost mutate la terminalul plecări, astfel încât totți pasagerii să fie verificați, pentru a se preîntâmpina o răspândire a noului coronavirus (COVID-19).

Toate aceste zboruri duc români la munci agricole în Germania, după ce Guvernul de la Berlin a menționat că are nevoie de 80.000 de lucrători în agricultură și a relaxat restricțiile pentru muncitorii din sud-estul Europei.

Bulagariu a mai spus că vinovați pentru situația creată dimineață sunt reprezentanții firmelor care au organizat recrutările.

”Firma de recrutare a făcut aceleași greșeli ca și la Cluj. Pe ei îi interesa să aducă cât mai repede pasagerii la Iași, să îi debarce în parcare și să-și vadă de drum și să plece.

Oamenii aceia au venit la Aeroportul Iași fără a ști în ce localitate merg și la ce oră vor decola”, a mai precizat directoul Aeroportului Iași.

Listele cu oameni date de firme nu erau de folos, a spus Bulgariu, pentru că în sistemul Poliției de Frontieră trebuie introdus fie pașaportul, fie cartea de identitate.

