CORONAVIRUS | Zeci de polițiști de la Serviciul de Acțiuni Speciale, în izolare, după ce un coleg al lor a fost testat pozitiv cu COVID-19 (VIDEO)

E alertă în Capitală, unde zeci de poliţişti au fost plasaţi în izolare, după ce au intrat în contact cu colegi ai lor infectați cu noul coronavirus. Printre cei infectaţi se află şi un agent din trupele speciale.

Cinci polițiști de la Secția 21 din București au fost trimiși în izolare după ce un coleg al lor a fost fost testat pozitiv cu COVID-19, joi, 18 iunie. Între timp, în sediu instituției a fost făcută dezinfecția, iar ulterior, activitatea a fost reluată, a anunțat Poliția Capitalei.

De asemenea, alți 36 de polițiști din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale au fost plasați în izolare, în condițiile în care unul dintre colegii lor a primit confirmarea contaminării cu noul coronavirus.

„Au fost efectuate lucrări de dezinfectare a spațiilor din clădirile în care își desfășoară activitatea subunitățile. Au fost dispuse măsuri astfel încât activitatea să se desfășoare în mod normal”, a transmis Poliția Capitalei.

Știre în curs de actualizare

