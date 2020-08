CORONAVIRUS | Zeci de tineri din Vaslui, contacţi ai unui caz pozitiv Covid-19, depistaţi de autorităţi pe litoral (VIDEO)

Autorităţile sanitare din Vaslui sunt în alertă după ce două tinere care au participat la un majorat au fost confirmate cu COVID-19. După petrecere, grupul de peste 30 de tineri a plecat pe litoral, în ciuda faptului că unii dintre ei prezentau deja semne de boală iar cele doua fete nu primiseră încă rezultatele testelor.

O familie din Vaslui a organizat o petrecere de majorat, la care au fost invitaţi peste 30 de tineri. După petrecere, grupul de tineri a plecat pe litoral, la Costineşti, deşi printre ei se aflau şi persoane care aveau simptome de SARS-CoV-2.

Dealtfel, una dintre adolescentele din grup, fiica unui ambulanţier al Serviciului de Ambulanţă al Judeţului Vaslui, a fost pe 31 iulie în Unitatea Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Vaslui. Asta pentru că tânăra prezenta semne de răceală. Acolo a fost testată pentru COVID-19, apoi a plecat acasăa. Doar că din cauza numărului mare de solicitări, rezultatele testelor de coronavirus nu mai pot fi comunicate pacienţilor în termen de 24 de ore.

Astfel că, adolescenta nu a mai aşteptat rezultatele testului şi a plecat împreună cu prietenii la mare. Ulterior, rezultatul testului a venit tocmai când tânăra se distra cu prietenii la mare.

La aflarea veştii tatăl adolescentei s-a deplasat pe litoral cu o ambulanţă a SAJ Vaslui pentru a-şi aduce fiica la spitalul din Bârlad, unitate suport pentru pacienţii COVID-19 din judeţul Vaslui.

De asemenea, pe langă fiica ambulanţierului, o altă tânără prezentă şi ea simptome iar ulterior pe litoral a primit confirmarea că este infectată cu virusul SARS-Cov-2.

Potrivit reprezentanţilor Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui, la Costineşti, cei aproape 40 de tineri s-au cazat la vile şi la pensiuni particulare. Autorităţile au fost nevoite să deschidă o întreagă anchetă epidemiologică pentru că tinerii au intrat în contact şi cu restul turiştilor.

