Corpul de control al Ministerului Sănătății, la Institutul Matei Balș: Verifică acuzațiile că secția ATI ar fi condusă de un medic fără expertiză și că pacienți decedați de COVID nu ar fi primit tratament

Corpul de Control al Ministerului Sănătății verifică vineri acuzațiile lansate de către șefii Societății Române de Terapie Intensivă, la adresa conducerii Institutului. Potrivit acestora, ar fi fost cazuri de pacienți care nu ar fi fost tratați, cu toate că ar fi avut nevoie, dar şi faptul că șeful ATI ar fi un medic fără specializarea respectivă, transmite B1 TV.

Deocamdată vorbim despre o anchetă în faza incipientă, prin urmare urmează să se vadă dacă aceste informații se confirmă sau nu. Încă din această dimineață Corpul de Control al Ministerului Sănătății a ajuns la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș, după ce joi reprezentanții Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă au venit cu acuzații grave la adresa conducerii Institutului.

Aceștia îl acuză pe directorul care este și medicul Streinu Cercel de abuz de putere. De asemenea, acuză cp în funcția ocupată de un doctor în cadrul secției ATI, se află un medic care nu este de specialitate, de mai bine de 10 ani. Mai este și o altă acuzație gravă, mai mulți pacienți care au fost testați pentru COVID-19 nu ar fi primit tratament cu antivirale, ulterior o parte dintre pacienți ar fi decedat.

