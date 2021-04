Cosmin Morega, primarul din Motru, petrecere cu lăutari în stradă, noaptea, în plină pandemie (VIDEO)

Imagini revoltătoare din județul Gorj. Cosmin Morega, primarul municipiului Motru, s-a dat de gol şi a postat pe pagina de Facebook imagini de la un adevărat chef cu lautari, informează B1 TV în ”Știrile orei 08.00”, prezentate de Luiza Cergan. Primarul Morega s-a distrat fără să îi pese de pandemie, iar lăutarii i-au făcut chiar şi dedicaţii în mijlocul străzii.

