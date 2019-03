Constanța: Incendiu de proporții la o fermă. 9.000 de pui au murit (VIDEO)

Incendiu de proporţii, luni dimineaţă, la o ferma din Constanţa. Peste 9.000 de păsări aflate în hală au murit, informează B1 TV.

Pomperii stației Midia au fost solicitați și au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă la un incendiu de la o hală din Corbu, o hală de pui. Ajunși la fața locului, incendiul era lichidat de către proprietari, în schimb, exista o degajare puternică de fum.

Din hala de 750 metri pătrați au fost afectați 250. Din cauza degajării mari de fum, aproximativ 90% din efectivul de pui care erau în hală au decedat prin asfixiere. Este vorba despre aproximativ 9.000 de pui în vârstă de 30 de zile

Potrivit Constanța 100%, Avicola Corbu aparține firmei Top Vision SRL, controlată de fostul primar din Năvodari, Nicolae Matei, care a făcut închisoare pentru fapte de corupție.

