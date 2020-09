Costel Alexe: 17 milioane de puieţi vor fi plantaţi în cadrul campaniei ”O pădure cât o ţară”

Ministrul Mediului Costel Alexe a declarat, miercuri, că un număr de 17 milioane de puieţi vor fi plantaţi în cadrul ediţiei de toamnă a campaniei naţionale de împădurire ”O pădure cât o ţară”.

Unde vor fi plantați cei mai mulți copaci

Potrivit ministrului, judeţele în care Romsilva va planta cei mai mulţi puieţi sunt Tulcea, Galaţi, Ialomiţa, Călăraşi, Dolj, Brăila şi Vaslui.

“O pădure cât o ţară este mai mult decât o mare adunare de oameni care plantează. Campania are în spate de strategii silvice, prin care construim păduri puternice. Am anunţat, în prima etapă a campaniei, plantarea a peste 50 de milioane de puieţi. Cu toate că am avut perioadă de urgenţă în mijlocul campaniei, am reuşit să plantăm în primăvară 33 de milioane de puieţi. Ne apropiem de partea a doua a campaniei 'O pădure cât o ţară' şi astfel, în octombrie – noiembrie vom planta peste 17 milioane de puieţi. Dacă în primăvară ne-am concentrat pe zonele de munte şi deal, în toamnă campania va ajunge în zonele de câmpie, în mod special în judeţele deficitare în păduri“, a afirmat Costel Alexe, potrivit News.ro.

Judeţele în care Romsilva va planta cei mai mulţi puieţi sunt: Tulcea, respectiv peste jumătate de milion de puieţi, Galaţi, peste 430.000, Ialomiţa, peste 370.000, Călăraşi, peste 200.000, Dolj, peste 180.000, Brăila, peste 150.000, Vaslui, peste 110.000. Dintre aceştia, peste 1 milion de puieţi sunt de stejar, peste 700.000 de plop, salcie, 150.000, frasin, arţar şi alte specii.

Totodată, în cadrul acestei ediţii a campaniei, vor fi plantate păduri de la zero pe o suprafaţă de 1.100 ha şi vor fi completări pe o suprafaţă de peste 2.000 de ha.