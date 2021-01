Costel Alexe a ajuns la Direcția Națională Anticorupție: Îmi doresc finalizarea cât mai rapidă a acestui demers judiciar pentru că sunt nevinovat

Costel Alexe, fostul ministru PNL al Mediului, a ajuns, joi dimineață, la sediul DNA din București, unde urmează să fie audiat în dosarul de corupție în care procurorii îl acuză de luare de mită şi instigare la delapidare.

La ieșirea din sediul Direcției Naționale Anticorupție, Costel Alexe a declarat că este nevinovat și că speră ca cercetările să se încheie cât mai repede.

"Mă voi prezenta de câte ori va fi nevoie pentru a da declarații. În momentul de față mi s-a adus la cunoștință că am fost invitat. Am luat act de solicitarea domnului procuror. Pot spune din capul locului că îmi doresc finalizarea cat mai rapidă a acestui demers judiciar pentru că sunt nevinovat".

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Președintele Klaus Iohannis a încuviințat în urmă cu două zile cererea de urmărire penală în dosarul în care DNA îl acuză pe Alexe că ar fi primit mită 22 de tone de produse din tablă.

Ministrul ar fi pretins mita respectivă pentru alocarea cu titlu gratuit către o fabrică a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și pentru monitorizarea favorabilă a măsurilor luate de această societate comercială pentru închiderea unui depozit de deșeuri neconforme. Potrivit surselor B1 TV, faptele s-ar fi petrecut în lunile martie și aprilie ale anului 2020, chiar în plină stare de urgență. Presupusa mită are o valoare de valoare de 20.000 de euro. Cum arată OMUL din ultimul trib preneolitic din lume, uitat pe o insulă. Istoricii, şocaţi!

Fostul ministru al Mediului a declarat și luni că are încredere în actul de justiţie că este optimist, mai ales că se consideră nevinovat.



"Am aflat cu surprindere şi am luat act de comunicatul Direcţiei Naţionale Anticorupţie privind propunerea începerii urmăririi penale îndreptată împotriva mea. Vreau să precizez următoarele: am încredere în actul de justiţie şi îmi doresc cât mai repede finalizarea acestui demers care va statua exact realitatea: nu am cerut şi nu am luat în întreaga mea activitate publică foloase necuvenite cu încălcarea legii. Nu voi face nicio referire publică la această situaţie, în acest moment al demersului judiciar, dar vă asigur că în perioada următoare voi studia acuzaţiile care îmi sunt aduse şi voi oferi toată cooperarea şi transparenţa mea în faţa organelor judiciare'', a transmis Alexe, preşedinte al PNL Iaşi.