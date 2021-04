Costel Alexe, președinte al Consiliului Județean Iași, plasat sub control judiciar: Fostul ministru s-a autosuspendat din funcția de președinte al PNL Iași (VIDEO)

Costel Alexe, fost ministru al Mediului și actual președinte al Consiliului Județean Iași, a fost citat, marți de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru a i se aduce la cunoștință că are calitatea de inculpat în dosar și că a fost plasat sub control judiciar, informează B1 TV. În aceste condiții, Alexe s-a autosuspendat din funcția de președinte al PNL Iași.

Știre în curs de actualizare

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.