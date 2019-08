Exclusiv online

EXCLUSIV // Cazul copiilor exploatați de la Costinești reprezintă încă o palmă pe obrazul României actuale și o nouă dovadă că autoritățile române par incapabile să gestioneze astfel de situații. La doar câteva săptămâni după ce toată florea ministerului de Interne a promis, după cazul Caracal, că va lupta în mod direct cu traficul de persoane și va milita pentru protejarea minorilor, poliția de pe litoral nu este în stare, de aproape o săptămână, să găsească câteva zeci de minori puși la cerșit în mijlocul stațiunii Costinești.

De fapt, sunt tot mai multe semnale că Poliția, și în acest caz, protejează o rețea bine pusă la punct de cerșetorie pe litoral, rețea controlată de unul dintre cele mai puternice clanuri interlope din zonă. B1.ro a încercat să obțină o reacție din partea oficialilor de la Interne, dar aceștia nu ne-au oferit niciun fel de declarații. De asemenea, am încercat să obținem o declarație și de la ministrul de Interne, Mihai Fifor, dar acesta a refuzat să răspundă apelurilor noastre repetate.

Autoritățile NU se grăbesc să-i găsească pe minori

Dar să recapitulăm faptele.

Săptămâna trecută, joi și vineri, o turistă filmează zeci de copii pe străzile din Costinești. Cazul este mediatizat, în premieră, de B1.ro și preluat ulterior de toată media. (Detalii AICI)

Minorii sunt epuizați, dorm pe jos, dar nimeni din jur nu pare deranjat de această situație. Cea care a filmat aceste scene teribile îi urmărește pe copii spre dimineață cum predau banii de la cerșit unor persoane din Costinești. Face plângere la Poliție și la protecția Copilului, dar abia după câteva zile se alege doar cu un număr de ordine pe o sesizare și nicio altă explicație. (Detalii AICI)

Un alt turist contactează reporterii B1.ro și declară că a văzut și el, noaptea, zeci de copii la cerșit în Costinești. Mai mult, acesta susține că minorii cerșeau la zece metri de polițiști, care îi ignorau total. (Detalii AICI)

IPOTEZA unei rețele de cerșetorie protejată de Poliție

Marți după-amiaza, Poliția și Protecția copilului nu aveau încă niciun caz documentat. Autoritățile se plângeau de faptul că nu au mai găsit copiii pe teren, deși turiștii au semnalat faptul că aceștia cerșesc târziu, în noapte. Dar, probabil, bugetari fiind, cei din Costinești nu au catadicsit să stea pe străzi până dimineață. (Detalii AICI)

Marți seara, mai multe surse locale din Costinești, declară pentru B1.ro, sub protecția anonimatului, că minorii care cerșesc în localitate fac parte dintr-o rețea de cerșetorie gestionată de unul dintre cele mai temute clanuri interlope de pe litoral.

Sursele susțin că rețeaua e acoperită de autoritățile locale, care știu exact unde este “sediul” din Costinești al acesteia: la un fast-food deținut de liderul grupării. De altfel, acolo au și fost văzuți mulți din copiii în cauză. Acesta lucru e confirmat de mai mulți turiști, care susțin că polițiștii au trecut nepăsători pe lângă copii, fenomenul cerșetoriei fiind mult prea mare ca să fie neobservat de autorități.

Abia miercuri, Poliția Costinești susține că a depistat primii copii cerșind, dar că numărul acestora ar fi mult mai mic. Dacă toți turiștii care au reclamat acest fenomen vorbesc de zeci de copii, chiar peste 24, poliția a găsit doar două grupuri, de câte patru și doi minori. Reprezentanții poliției au refuzat să comenteze pentru B1.ro ipoteză existenței unei rețele de cerșetorie în zonă, susținând că au descoperit doar cazuri izolate.

Primele indicii găsite de Poliție după aproape o săptămână

"În cursul zilei de marți polițiștii din cadrul stațiunii Costinești au întocmit trei dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de cerșetorie și folosirea unui minor în scop de cerșetorie. În primul caz polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că marți, 20 august în jurul orei 13.30, pe raza stațiunii au fost văzuți 4 minori care practicau cerșetoria. Deplasându-se la fața locului în scurt timp polițiștii i-au identificat pe cei 4, aceștia având vârste cuprinse între 4 și 13 ani. Minorii apelau la mila publicului. Totodată s-a constatat că în zonă se află și mama unuia dintre aceștia, ceilalți 3 fiind nepoții femeii în cauză.

Al doilea caz înregistrat tot marți în aceeași stațiune a fost cazul a 2 bărbați de 30, respectiv 42 de ani, bărbați cu dizablilități fizice care cereau ajutor material, iar la câțiva metri distanță, polițiștii au identificat și o femeie de 46 de ani, mătușa celor 2 bărbați.

De asemenea azi noape în jurul orei 12.30 au fost depistați alți 2 minori de 5 și 7 ani care practicau cerșetoria pe strada Faleza Soarelui din Costinești, în apropiere fiind și mama copiilor, fiind vorba despre o femeie de 45 de ani, aceasta ținând la rândul ei în brațe un alt minor. De asemenea și ea apela la mila publicului. Toate persoanele au fost legitimate, conduse la sediul poliției pentru cercetări, de asemenea s-a contactat DGASPC în vederea efectuării verificărilor specifice în astfel de cazuri", a declarat pentru B1.ro Mihaela Andreea Munteanu, purtător de cuvânt IPJ Constanța.

Ce spune Protecția Copilului



Cei de la DGASPC Constanța au declarat miercuri că au înregistrat și alte cazuri de cerșetorie și în alte stațiuni de pe litoral, iar o familie a refuzat ajutorul acestora. Totuși, nu oferă niciun fel de detalii despre copiii din imaginile trimise de turiști

"Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, în colaborare cu instituțiile abilitate, derulează verificări în vederea combaterii fenomenului de cerșetorie și a abuzului asupra copiilor. Astfel, în cursul zilei de 20.08.2019, reprezentanți ai DGASPC Constanța împreună cu Poliția Locală și Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Muncipiului Constanța au făcut verificări în Satul de Vacanță și stațiunea Mamaia.

În stațiunea Mamaia a fost depistat un minor în vârstă de 17 ani care a fost preluat la un centru de plasament. Specialiștii noștri fac verificări și au deschis o anchetă socială în acest caz. Tot în stațiunea Mamaia, a fost identificată o familie – mamă, tată și copil minor, care a refuzat să însoțească echipa la Modul Mamă-Copil și orice sprijin oferit de colegii noștri. Cei doi adulți au declarat că sunt din județul Dâmbovița și că se vor întoarce acasă.

Tot în cursul zilei de 20.08.2019, echipa Mobilă (formată dintr-un psiholog și un asistent social) a DGASPC Constanța a fost anunțată de polițiștii din localitata Costinești că au fost depistați 4 minori și o femeie în vârstă de 30 de ani, fără acte de identitate, care cerșeau. A fost vorba despre 3 minori, băieți, cu vârste de 10, 11 și 13 ani și de o mamă însoțită de fetița ei în vârstă de 6 ani, toți având domiciliul pe raza localității Cobadin.

Cei trei minori au fost preluați de Echipa Mobilă și plasați în regim de urgență la Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgență, iar acum cazul lor este în lucru. Se face anchetă socială pentru a putea decide măsurile de protecție ce se impun având în vedere interesul superior al copilului. Mama și fetița ei se află la Modul Mamă-Copil", se arată într-un comunicat DGASPC Constanța.

În sfârșit se acționează și noaptea

“În dimineața aceasta, după ora 2.00, Echipa Mobilă s-a deplasat tot la Costinești, după ce Poliția ne-a sesizat cu privire la identitficarea unei mame cu doi copii și a altui minor în vârstă de 15 ani care cerșeau în stațiune. Echipa Mobilă i-a preluat pe toți patru. Aceștia se află la Modul Mamă-Copil și la Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgență. Anchetele sunt în curs, toți având domiciliul pe raza localității Negru-Vodă.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța ia legătura cu Poliția și serviciile de asistență socială din toate localitățile pentru a identifica astfel de situații în care sunt implicați minori și a putea lua măsurile ce se impun potrivit legilor în vigoare. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța va continua acțiunile de veriricare alături de autoritățile locale.

Cetățenii care întâlnesc astfel de situații sunt rugați să anunțe Poliția, la numărul unic de urgență 112 sau DGASPC Constanța, apelând Telefonul Copilului 0241983, număr disponibil non-stop și gratuit. Atât polițiștii cât și angajații de la Protecția Copilului spun că vor continua să identifice astfel de cazuri și așteaptă și sesizări din partea populației”, susțin în comunicat cei de la Protecția Copilului.