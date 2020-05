Specialiștii se tem că un al doilea val al pandemiei ar putea să lovească în a doua parte a anului. De ce ar putea deveni mai mortal COVID-19

Italia, țara europeană cu cel mai mare număr de decese cauzate de COVID-19 începe să gândească la etape de relaxare a blocajelor impuse de autorităi pentru stoparea răspcândirii cazurilor de COVID-19.

După șapte, lungi și dificile săptămâni, Italia are în sfârșit un drum înainte. De săptămâna viitoare, italienilor li se vor permite să-și viziteze rudele în grupuri mici. Parcurile, fabricile și șantierele se vor redeschide.

Alte țări, desigur, sunt deja în acest proces al relaxării. Din Danemarca până în Austria și Cehia, europenii revin la un sentiment de normalitate - chiar dacă este un nou tip de normalitate. Dar relaxarea se va întâmpla pe mai multe etape, scrie euronews.com.

Mulți se tem de ce a vorbit premierul britanic Boris Johnson după ce s-a recuperat de COVID-19 și a preluat luni atribuțiile: un al doilea val ar putea să lovească ulterior relaxării măsurilor. Dacă Marea Britanie va înlătura restricțiile prea repede, ar însemna „să aruncăm tot efortul și sacrificiul”. Istoria pare să îi dea dreptate premierului britanic. De-a lungul istoriei, epidemiile au lovit în valuri.

Primul focar de ciumă înregistrat la Atena, în secolul al V-lea î.Hr., a lovit în 430BC, 429BC și 427BC la 426BC, aducând mizerie și moarte cu ea, an de an. La fel s-a întâmplat și cu Moartea Neagră în Europa secolului al XIV-lea și variola în secolul al XVIII-lea. Și, în special, așa-numita gripă spaniolă de acum un secol, care a lovit o mulțime de state europene în primăvara anului 1918, înainte de a reapărea mai târziu în același an și din nou în 1919.

În mod îngrijorător, acel al doilea val din toamna și iarna anului 1918 s-a dovedit mai mortal în unele locuri.

Când ar urma să apară un al doilea val al pandemiei

Majoritatea oamenilor de știință din Europa consideră că va exista un al doilea val al noului coronavirus, cel mai probabil din nou în a doua jumătate a acestui an. Mai mult, acesta ar putea fi mai mortal din cauza suprapunerii cu sezonul gripl. Există unele dovezi că vara mai caldă ar putea ajuta la amortizarea răspândirii virusului, nu în ultimul rând, deoarece oamenii vor petrece mai mult timp în aer liber. Dar, dacă va crește din nou în cursul acestui an, în combinație cu gripa sezonieră de iarnă, s-ar putea dovedi a fi un cocktail foarte periculos.

Acesta este motivul pentru care guvernele elimină blocarea și sugerează că distanța socială va trebui menținută încă mult timp. Cele mai multe evenimente majore până la sfârșitul verii au fost anulate sau amânate, dar în realitate este puțin probabil ca evenimentele majore să aibă loc pentru restul anului.

Lipsa dovezilor privind acumularea unei imunități colective la COVID-19, dar și lipsa unui vaccin îi fac pe foarte mulți să se teamă că relaxarea restricțiilor din prezent, nu va însemna de fapt revenirea la normalitate prea curând.

Didier Raoult: Povestea celui de-al doilea val de coronavirus este o fantezie

Teoria unui al doilea val nu este însă împărtășită de toți specialiștii în boli infecțioase.

Profesorul francez Didier Raoult a respins teoria că virusul provine dintr-un laborator și a precizat că SARS-CoV-2 ar putea fi o boală sezonieră.

De asemenea, el a ținut să contrazică studiile care vorbesc despre un al doilea val de îmbolnăviri, în toamnă: „Povestea reculului este o fantezie inventată în timpul gripei spaniole. Epidemiile au dispărut în timp înainte de a exista vreun fel de mendicament pentru a le combate”.

„Este posibil ca în termen de o lună să nu mai existe cazuri de COVID-19 în țările din zona temperată”, a mai precizat el.

De altfel, un studiu arată că România ar urma să scape în proporție de 97% de epidemia de COVID-19 la sfârșitul lunii mai și complet la finele lui august.