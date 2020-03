Covid-19. Cozi kilometrice la intrarea în București: Polițiștii verifică toate mașinile (VIDEO)

Sunt cozi kilometrice, miercuri, în ziua intrării în vigoare a Ordonanței Militare numărul 3, la intrarea în Capitală.

Georgian Drăgan, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei, a declarat pentru B1 TV că sunt verificate toate mașinile, iar șoferii trebuie să prezinte declarațiile necesare pentru a se putea deplasa pe perioada carantinei.

‘ Astăzi a intrat în vigoare prevederile Ordonanței Militare nr 3, iar potrivit acesteia se interzice deplasarea tuturor persoanelor în fără locuinței gospodărești, cu câteva excepții- deplasarea în interes profesional, deplasarea pentru asigurări de bunuri de bază, deplasarea pentru asistență medicală sau alte motive justificate’, a declarat Drăgan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.