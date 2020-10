COVID-19, mai periculoasă pentru locuitorii marilor orașe. Beatrice Mahler: Poluarea creează un teren favorabil pentru infecție și riscurile sunt mai mari. Contează și bagajul genetic (VIDEO)

Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că, din cauză că poluarea slăbește sistemul imunitar, noul coronavirus îi afectează mai puternic pe locuitorii marilor orașe, context în care forul a atras atenția cu privire la aplicarea unor eventuale măsuri urgente pentru reducerea nivelului de poluare în aglomerările urbane, potrivit B1 TV. Subiectul a fost comentat de Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitală.

Noul coronavirus este mai periculos pentru sănătatea oamenilor care locuiesc în marile orașe, avertizează OMS. Medicii susțin că persoanele expuse ani la rând poluării riscă să se aleagă cu forme mult mai grave de COVID-19.

„Particulele poluante pe care le inhalăm declanșează la nivelul căilor respiratorii reacții inflamatorii, care fac practic mult mai ușoară infectarea cu virusul SARS-CoV-2. Practic, creează un teren favorabil pentru infecție și atunci riscurile sunt mult mai mari pentru cei care locuiesc în zone poluate”, a declarat Beatrice Mahler.

Acestea fiind spuse, OMS a tras un semnal de alarmă și atrage atenția că, în orașele cu niveluri ridicate de poluare, COVID-19 a lovit mai puternic cetățenii. Efectele nu sunt întâmplătoare, avertizează și medicii.

„Poluarea afectează în general și reduce speranța de viață a tuturor pacienților sau tuturor persoanelor care trăiesc într-un mediu poluant, dar predispoziția pentru o anumită boală depinde și de terenul genetic pe care îl avem, și de noxele suplimentare pe care le inhalăm”, a mai adăugat managerul Institutului Marius Nasta.

Peste 2.000 de cazuri noi de infecție cu SARS-CoV-2 depistate la nivel național

România a înregistrat, sâmbătă, o nouă zi în care sunt anunțate peste 2.000 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național și, potrivit autorităților, 583 de pacienți infectați cu virusul SARS-CoV-2 sunt internați la terapie intensivă.

Distribuția cazurilor confirmate, per județe, arată în felul următor: Alba 1.962 de îmbolnăviri depistate de la începutul crizei (34 de cazuri noi); Arad 2.823 (49); Argeș 5.564 (3), Bacău 4.819 (98); Bihor 3.703 (32); Bistrița-Năsăud 1.560 (19); Botoșani 1.720 (12); Brașov 6.277 (77); Brăila 2.446 (13); Buzău 2841 (18); Caraș-Severin 1.425 (19); Călărași 863 (8); Cluj 3.648 (82); Constanța 3.118 (70); Covasna 1.289 (4); Dâmbovița 4.160 (50); Dolj 2.989 (50); Galați 4.381 (22); Giurgiu 1.182 (14); Gorj 2.054 (32); Harghita 1.081 (24); Hunedoara 2.415 (8); Ialomița 1.318 (36); Iași 5.430 (172); Ilfov 3.541 (42); Maramureș 2.162 (23); Mehedinți 1.444 (8); Mureș 1.983 (45); Neamț 3.477 (148); Olt 1.938 (29); Prahova 6.104 (77); Satu Mare 768 (23); Sălaj 774 (14); Sibiu 2332 (54); Suceava 6.741 (92); Teleorman 1.475 (79); Timiș 4.228 (99); Tulcea 942 (13); Vaslui 3.264 (101); Vâlcea 2.449 (52); Vrancea 2.753 (13). Capitala are 18.491 per total, dintre care 206 noi. Pentru alte 131 nu este precizată nicio zonă a țării.